River Plate vs. Boca Juniors: seguir EN VIVO ONLINE el superclásico de Argentina

River Plate vs. Boca Juniors paralizarán el continente en una nueva edición del superclásico argentino, este domingo 1 de setiembre desde las 15:00 horas en el Monumental de Buenos Aires por la Superliga. La transmisión del partido estará a cargo de Fox Sports 2, Fox Sports Premium y TNT Sports, pero también podrás verlo EN VIVO | ONLINE a través de Fox Play.

Depor seguirá el minuto a minuto del partido River Plate vs. Boca Juniors en la web. Además, te dará toda la información de la Superliga Argentina 2019-2020 , con la tabla de posiciones, estadísticas, horarios, fechas de otros países y cómo y dónde ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

'Millonarios' y 'xeneizes' volverán a enfrentarse nueve meses después de lo que fue la accidente final de la Copa Libertadores 2018 que se terminó por definir en Europa, exactamente en el estadio Santiago Bernabéu de España. Dicho partido terminó con victoria en tiempo extra para River Plate por 3-1, consagrándose así como el campeón continental a costa del clásico rival.

En esta oportunidad, aunque el partido no defina un título, Boca Juniors tiene la oportunidad de cobrarse revancha y celebrar en el campo de River Plate, pues el cotejo se jugará en el Monumental de Buenos Aires, válido por la quinta fecha de la Superliga. Ambos equipos llegan tras obtener la clasificación a semifinales de la presente Copa Libertadores , en la que volverán a enfrentarse para definir al finalista.

Por parte de Boca Juniors , el cuadro ‘xeneize’ sufrirá las sensibles bajas de tres jugadores importantes para el técnico Gustavo Alfaro. Hablamos de Mauro Zárate, Eduardo Salvio y Ramón “Wanchope” Ábila. Los dos últimos terminaron lesionados en el partido de vuelta por cuartos de final de la Copa Libertadores ante Liga de Quito. Por lo que el DT tendrá que recurrir a la presencia de Alexis Mac Allister y Franco Soldano.

River y Boca se enfrentaron la última vez en diciembre del 2018 en partido por la final de la Copa Libertadores. (Foto: AFP) River y Boca se enfrentaron la última vez en diciembre del 2018 en partido por la final de la Copa Libertadores. (Foto: AFP) AFP

En tienda de River Plate , tres jugadores terminaron ‘tocados’ tras el duelo ante Cerro Porteño en Ascunción por Copa Libertadores. Ignacio Fernández, Cristian Ferreira y Matías Suárez trabajaron de manera diferencia y serán esperados hasta el final para saber si integrarán el once inicial que mande Marcelo Gallardo ante Boca Juniors. Sin embargo, el ‘Muñeco’ podrá contar esta vez con la presencia de Enzo Pérez, quien no jugó el duelo en Paraguay debido a que estaba suspendido por acumulación de amarillas.

Gustavo Alfaro, director técnico de Boca Juniors, mantiene una buena racha cuando ha disputado partidos afuera de casa. Desde que asumió, en enero de 2019, disputó con el equipo 13 encuentros en condición de visitante en el marco de competencias de la Superliga Argentina de Fútbol. Uno de ellos no lo hizo como visitante y fue el único que perdió: la final de la Copa de la Superliga contra Tigre, partido que se jugó en cancha neutral, en Córdoba. Del resto de los estadios salió con buenos resultados.

Hasta el momento, Gustavo Alfaro acumula 12 partidos invicto. Siete de ellos por la Superliga Argentina 2018-2019, tres por la Copa de la Superliga de la misma temporada y los dos que ha disputado como visitante en esta nueva edición de la Superliga. De los 12 duelos, en 7 logró el triunfo, el resto fueron empates.

Mientras que Marcelo Gallardo mantiene una deuda pendiente con River Plate ante Boca Juniors, en enfrentamientos por la Superliga Argentina. Pues hasta el momento, el 'Muñeco' no ha podido vencer a los 'xeneizes' en cinco partidos disputados en el Monumental. De estos cinco duelos, solo logró dos empates: en el Torneo de Transición 2014 y en el Torneo de Transición 2016. El clásico más vibrante que disputó Marcelo Gallardo como DT fue el de la temporada 2016-2017, pues su equipo, River Plate, le dio vuelta al marcador tras ir abajo por 1-0. Sin embargo, en el segundo tiempo Boca Juniors lo aplastó por 4-2.

"No tengo por qué dar un mensaje a la sociedad. No soy quién para darlo. Somos un equipo de fútbol, soy un entrenador de fútbol que quiere lo mejor para su equipo. Sólo pienso lo mejor para el equipo. Como ciudadano, sí espero que sea en paz ya vivimos situaciones que nos avergonzaron. Debemos estar tranquilos, desde el mensaje de todos, no sólo el mío y el de los jugadores. No sé si estamos preparados. Habrá mucho tiempo para hablar y espacio para llenar. Depende de todos cómo lo queremos vivir: si como una fiesta o generando polémicas. Desde nuestro lugar, debemos enviar ese mensaje. Después, compartilo entre todos", fueron las palabras de Marcelo Gallardo a poco de enfrentar nuevamente a Boca Juniors.

River Plate vs. Boca Juniors: revisa los horarios del partido

Perú: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

México: 15:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Paraguay: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

España: 22:00 horas



River Plate vs. Boca Juniors: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Martínez Quarta, Milton Casco, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nacho Fernández, Nicolás De La Cruz; Rafael Santos Borré, Matías Suárez.



Boca Juniors: Esteban Andrada, Marcelo Weigandt, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Más, Sebastián Villa, Nicolás Capaldo, Iván Marcone, Alexis Mac Allister, Carlos Tévez y Franco Soldano.