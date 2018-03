River Plate vs. Patronato hoy sábado 10 de marzo de miden en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná por la fecha 19 de la Superliga Argentina 2018. El choque, que está programado para las 9 y 30 de la noche (hora argentina y 7 y 30 en Perú), será transmitido para todo el territorio argentino EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal de TNT Sports. Recuerda que en esta nota de Depor.com podrás seguir todos los detalles del choque.

River Plate sabe sus posibilidades de alcanzar a Boca Juniors en la punta de la Superliga Argentina son nulas. El equipo de Marcelo Gallardo marcha en el puesto 21 de la tabla de posiciones apenas con 20 puntos y lo máximo que aspira es volver a carrera para tentar la clasificación a un torneo internacional.



País Hora Perú 19:30 México 18:30 Argentina 21:30 Colombia 19:30 Ecuador 19:30 Chile 21:30

El ambiente en River Plate no es de los mejores. Hace cuatro fechas que no sabe de un triunfo en la Superliga Argentina 2018. Aunque por estos días, la mentalidad del 'Millonario' parece más estar en el partidazo que jugará ante Boca Juniors el próximo miércoles en Mendoza por la Supercopa.



Es por eso que Marcelo Gallardo tiene en mente alinear con suplentes ante Patronato en Paraná. De hecho, el jueves entrenó con diferencias. Mientras un grupo de trabajo participó de un ensayo táctico en el predio de Ezeiza, aquellos que ayer realizaron una práctica de fútbol tuvieron ejercicios de menor intensidad para llegar bien al partido de mañana.



River Plate buscará evitar en Paraná el peor récord negativo de la historia en condición de visitante. Al caer ante Vélez hace dos semanas, igualó la racha de seis caídas consecutivas que había sufrido el equipo en el campeonato de 1940.



River Plate vs. Patronato: alineaciones probables



River Plate: Armani; Mayada, Maidana, Pinola, Milton Casco; Zuculini, Auzqui, Quintero, Pérez; Mora y Borré.



Patronato: Bertoli; Sandona, Andrade, Vera, Urribarri; Peralta, Rivero, Gil Romero, Garrido; Balboa y Ribas