¡Feliz día del amor! Juan Fernando Quintero marcó otro golazo para River Plate en la Superliga [VIDEO]

No para de cerrar bocas. Juan Fernando Quintero parece que se ha propuesta demostrar fecha a fecha, que su golazo en el Bernabéu no fue casualidad. El mediocampista colombiano volvió a marcar una auténtica 'joya', esta vez en el encuentro de River Plate vs Rosario Central por la fecha 15 de la Superliga Argentina en el Gigante de Arroyito.