River vs Central Córdoba se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este sábado 11 de mayo por la fecha 1 del Torneo de la Liga Profesional que se llevará a cabo en el Estadio Monumental. El partido está programado para arrancar desde las 5:45 de la tarde (hora peruana) y 7:45 p.m. (hora argentina). Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, AFA Play y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

River vs Central Córdoba EN VIVO por el Torneo de Liga Profesional: el Millonario viene de un empate 2-2 en Libertadores. (Video: ESPN)

River vs Central Córdoba: alineaciones probables

River: Franco Armani; Agustín Sant’Anna, Sebastián Boselli, David Martínez, Milton Casco; Agustín Palavecino, Nicolás Fonseca, Esequiel Barco; Franco Mastantuono, Pablo Solari y Facundo Colidio.

Central Córdoba: Luis Ingolotti; Fernando Torrent, Igancio Vittar, Federico Andueza, Andrés Meli; Thiago Nuss, Enzo Kalinski, Dardo Miloc, Mateo Sanabria; Rodrigo Atencio y Tomás Molina.

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.