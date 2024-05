¡Por la victoria! Este sábado 11 de mayo, River Plate vs. Central Córdoba jugarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE la primer facha de la Primera División de Argentina 2024, donde ambos equipos buscarán iniciar esta nueva etapa con una victoria. Este partido se llevará a cabo en el emblemático estadio Monumental de Buenos Aires y será una buena oportunidad para el equipo de Demichelis de dar vuelta a la página en este torneo y sumar sus primeros tres puntos. El encuentro comenzará a las 5:45 p.m. (hora de Perú) y dos horas más tarde en Argentina, y será transmitido GRATIS por ESPN y STAR Plus en toda América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

En este enfrentamiento, el equipo ‘Millonario’ no logró alcanzar la posición esperada en la Copa de la Liga y aún se encuentra en la etapa de clasificación para los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. Esta situación ha llevado a Martín Demichelis a considerar diferentes alternativas con el objetivo de preservar al equipo y asegurar un buen rendimiento en el Estadio Monumental.

Para River Plate, esta nueva oportunidad representa una fase de recuperación después de la rápida eliminación en los cuartos de final de la Copa de la Liga frente a Boca Juniors. Tras el enfrentamiento con Nacional de Montevideo en la Copa Libertadores, el equipo se encuentra evaluando su plantel y aún no ha confirmado la disponibilidad de Miguel Borja, quien fue el máximo goleador en la última Copa de la Liga con 13 tantos. Facundo Colidio es otro jugador que está ganando confianza, al igual que el Diablito Etcheverri. Además, futbolistas como Pablo Solari, Esequiel Barco y Nacho Fernández destacan como ejemplos del potencial que posee el equipo de Núñez.

Por su parte, el equipo cordobés, tuvo un rendimiento discreto en la Zona B del último torneo argentino al finalizar en el puesto 12 con solo 11 puntos. El ‘Ferroviario’, que acumula una racha de cinco partidos sin victorias en el torneo local, por lo que este inicio será perfecto para darle una alegría a su afición. En su último choque, empató 0-0 contra San Lorenzo tras la renuncia de Abel Balbo debido al bajo rendimiento en la Copa de la Liga. Sin embargo, logró asegurar una victoria sobre Quilmes en la Copa Argentina.

Asimismo, Central Córdoba cuenta con jugadores clave como Enzo Kalinski en el centro del campo, quien aporta su experiencia y liderazgo al equipo. Rodrigo Atencio, un joven talentoso recién incorporado esta temporada desde Independiente, ha destacado por su contribución significativa al conjunto. Por otro lado, Mateo Sanabria se destaca en el extremo izquierdo con sus habilidades desequilibrantes, siendo una pieza clave para el equipo en el ataque.

La última vez que jugaron fue en enero de 2023, durante la Liga Profesional, donde River Plate ganó 2-0 con goles de Solari y Nacho Fernández. En el historial de enfrentamientos entre estos equipos, River ha ganado en las cinco ocasiones anteriores. A pesar de que el fútbol es impredecible y puede traer sorpresas, se anticipa un encuentro emocionante entre ambos equipos debido a su historial y las circunstancias actuales.

Revisa el horario y canales de River vs Central Córdoba por la Primera División de Argentina. (Foto: Composición).





¿A qué hora inicia River vs Central Córdova?

Este sábado 11 de mayo, River y Central Córdoba jugarán un choque importante por la Copa Liga Profesional. Si deseas saber el horario de inicio de este encuentro para estar al tanto de las mejores incidencias, te indicamos a qué hora darán el pitazo inicial. Sin embargo, ten en cuenta que el horario puede variar. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador este choque comenzará a las 5:45 p.m., en cambio en Chile y Paraguay será a las 6:45 p.m., mientras que en Argentina y Uruguay será a las 7:45 p.m.





¿En qué canales ver River vs Central Córdova?

Si deseas ver el choque entre River y Central Córdoba pero no sabes en qué canales transmitirán este partidazo, a continuación te indicamos dónde podrás verlo EN VIVO y GRATIS: ESPN, STAR PLUS, AFA Play y Fanatiz transmitirán este enfrentamiento por la Copa de la Liga Profesional. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. ¡No te lo puedes perder!





¿Dónde jugarán River vs Central Córdova?

River Plate y Central Córdoba protagonizarán un choque importante por una fecha más de la Copa Liga Profesional. Este enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Monumental, también conocido como el Monumental de Núñez o, por cuestiones de patrocinio, como Estadio Monumental. Es un recinto deportivo ubicado en la intersección de las avenidas Figueroa Alcorta y Udaondo, en el barrio de Belgrano, Buenos Aires. Actualmente, es el estadio más grande de Sudamérica, con una capacidad para 84,567 espectadores.

Estadio Monumental de Argentina es el más grande Sudamérica tiene una capacidad para más de 84 mil hinchas. (Foto: Agencias).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO

Marco Reus festeja como un hincha en París