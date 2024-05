¡En un nuevo ruedo! River Plate y Central Córdoba jugarán en la reapertura de la Primera División de Argentina en un choque programado para este sábado 11 de mayo, donde ambos buscarán iniciar esta nueva etapa con una victoria. Este partido se llevará a cabo en el popular estadio Monumental de Buenos Aires y comenzará a las 5:45 p.m. (hora de Perú) y dos horas más tarde en Argentina. La transmisión estará a cargo de ESPN y STAR Plus. Si deseas mirar este encuentro pero no sabes a qué hora se jugará en tu país o cómo verlo, a continuación en Depor te proporcionamos toda la información necesaria.

En este enfrentamiento, el equipo ‘Millonario’ no logró alcanzar la posición esperada en la Copa de la Liga y aún se encuentra en la etapa de clasificación para los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. Esta situación ha llevado a Martín Demichelis a considerar diferentes alternativas con el objetivo de preservar al equipo y asegurar un buen rendimiento en el Estadio Monumental.

Para River Plate, este nuevo desafío representa una oportunidad de redención tras la frustración de la rápida eliminación en los cuartos de final de la Copa de la Liga contra Boca. La afición ‘Blanquirroja’, busca no solo resultados, sino también una mejora en el nivel de juego, dado el talento de sus futbolistas. Este torneo que comienza será una excelente oportunidad para demostrarlo. Además de su participación en la CONMEBOL Libertadores, River tiene la obligación de pelear por el título hasta el final.

Por su parte, el equipo cordobés, conocido por sus colores blanco y negro, tuvo un rendimiento discreto en la Zona B del último torneo argentino al finalizar en el puesto 12 con solo 11 puntos. Aunque su historial reciente frente a River los choques siempre fueron emocionante y muy disputados, el equipo de Juan Carlos Roldán, está decidido a sorprender y buscar un resultado poco común en el fútbol del sur argentino.

El equipo ‘Ferroviario’, que busca borrar su mal momento donde acumuló una racha de cinco partidos sin victorias en el torneo local, por lo que este inicio será perfecto para darle una alegría a su afición. En su último encuentro, empató 0-0 contra San Lorenzo tras la renuncia de Abel Balbo debido al bajo rendimiento en la Copa de la Liga. Sin embargo, logró asegurar una victoria sobre Quilmes en la Copa Argentina.

En los últimos 4 enfrentamientos entre estos equipos, los ‘Millonarios’ salieron victoriosos en todas las ocasiones durante el campeonato. El último enfrentamiento entre ambos en esta liga tuvo lugar el 28 de enero durante la Liga Profesional de Argentina 2023, donde River ganó por un marcador de 0 a 2 sobre Central Córdoba. Sin embargo, el fútbol siempre puede deparar sorpresas, por lo que esperamos un choque emocionante.

River Plate vs. Central Córdoba se enfrentan por la Liga Argentina. Foto: Agencias.





¿A qué hora juegan River vs Central Córdova?

Este sábado 11 de mayo, River y Central Córdoba jugarán un choque importante por la Copa Liga Profesional. Si deseas saber el horario de inicio de este encuentro para estar al tanto de las mejores incidencias, te indicamos a qué hora darán el pitazo inicial. Sin embargo, ten en cuenta que el horario puede variar. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador este choque comenzará a las 5:45 p.m., en cambio en Chile y Paraguay será a las 6:45 p.m., mientras que en Argentina y Uruguay será a las 7:45 p.m.





¿En qué canal TV ver River vs Central Córdova?

Si deseas ver el choque entre River y Central Córdoba pero no sabes en qué canales transmitirán este partidazo, a continuación te indicamos dónde podrás verlo EN VIVO y GRATIS: ESPN, STAR PLUS, AFA Play y Fanatiz transmitirán este enfrentamiento por la Copa de la Liga Profesional. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. ¡No te lo puedes perder!





¿En qué estadio jugarán River vs Central Córdova?

River Plate y Central Córdoba protagonizarán un choque importante por una fecha más de la Copa Liga Profesional. Este enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Monumental, también conocido como el Monumental de Núñez o, por cuestiones de patrocinio, como Estadio Monumental. Es un recinto deportivo ubicado en la intersección de las avenidas Figueroa Alcorta y Udaondo, en el barrio de Belgrano, Buenos Aires. Actualmente, es el estadio más grande de Sudamérica, con una capacidad para 84,567 espectadores.

Estadio Monumental de Argentina es el más grande Sudamérica tiene una capacidad para más de 84 mil hinchas. (Foto: Agencias).





