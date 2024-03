River vs. Gimnasia EN VIVO: ver partido en Fútbol Libre TV, ESPN y STAR Plus.

River vs. Gimnasia se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 17 de marzo por la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional Argentina en partido que se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Núñez, en Buenos Aires. El partido está programado para las 6:30 de la tarde (hora argentina y dos menos en Perú) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de TNT Sports, ESPN, STAR Plus, AFA Play y Fanatiz. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

Así luce el estadio Más Monumental de River Plate abarrotado. (Video: River Plate)

River vs. Gimnasia: posibles alineaciones

River: Franco Armani; Marcelo Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Rodrigo Villagra, Ignacio Fernández, Claudio Echeverri, Ezequiel Barco; Miguel Borja.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Leonardo Morales, Felipe Sánchez, Nicolás Colazo; Yonatan Rodríguez, Pablo De Blasis, Matías Ramírez, Ivo Mammini, Benjamín Domínguez; Cristian Colmán.