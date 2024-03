¡No te lo puedes perder! En el Estadio Monumental, River vs. Gimnasia se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional, este domingo 17 de marzo. El compromiso está programado para iniciar a las 6:30 p.m. (hora en Argentina, 4:30 p.m. en Perú) y será transmitido a través de las señales de TNT Sports, ESPN y STAR Plus. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede traerte.

El ‘Millonario’ llega a este partido tras vencer por 2-1 a Estudiantes y salir campeón de la Supercopa Argentina. El equipo de Martín Demichelis inició perdiendo tras el gol de Marcelo Javier Correa, pero logró darle vuelta al marcador con anotaciones de Zaid Romero (en contra) y Rodrigo Aliendro. Este último anotó en el tiempo de descuento e hizo que la victoria sea emocionante.

Ahora, River Plate vuelve a concentrarse en la Copa de la Liga Profesional. El equipo de Demichelis es líder con 18 puntos. Eso sí, otros cuatro equipos tienen la misma cantidad de unidades (Talleres, Argentinos Juniors, Independiente y Vélez). Sin embargo, el ‘Millo’ tiene mejor diferencia de goles. El ‘Lobo’, por su parte, está en la novena posición con 13 unidades y necesita un triunfo para meterse en la pelea.

Gimnasia llega a este compromiso tras tras vencer por 2-0 a Barracas Central en el Estadio Juan Carmelo Zerillo (La Plata), por la pasada jornada de la Copa de la Liga Argentina. Los tantos fueron anotados por Felipe Sánchez y Eric Iván Ramírez. El ‘Lobo’ regresó al triunfo luego de cuatro partidos sin victoria (tres derrotas y un empate). Ahora tendrá que visitar una de las plazas más complicadas del campeonato.

La última vez que River y Gimnasia se enfrentaron fue por la Copa de la Liga en 2023. El ‘Millonario’ ganó por 2-1 en condición de visitante gracias a los goles de Paulo Díaz y Salomón Rondón. Y el último enfrentamiento en Núñez fue por la Liga Profesional 2023. En este duelo, River ganó por 3-0 con anotaciones de Lucas Beltrán, Rodrigo Aliendro y Matías Suárez.





¿A qué hora juegan River vs. Gimnasia?

River vs. Gimnasia, en el Monumental, comenzará desde las 4:30 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el inicio del compromiso será a las 6:30 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a la 5:30 p.m. En tanto, en España, será desde las 10:30 p.m.





¿En qué canales ver River vs. Gimnasia?

El partido River vs. Gimnasia estará disponible para ver en las señales de TNT Sports, ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con actualizaciones constantes y los aspectos más destacados del encuentro.





¿Dónde se jugará el River vs. Gimnasia?





