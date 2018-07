Novedades. Daniel Angelici, primer vicepresidente de la AFA explicó hoy que los directivos definirán a fines de este mes si ratifican o no a Jorge Sampaoli como entrenador de la selección de Argentina y que "es una posibilidad" que el DT renuncie.



"Fui el que más impulsó la llegada de Sampaoli pero hoy, por cosas que pasaron y no me gustaron, no le volvería a firmar un contrato por cinco años. Jamás se invirtió tanto dinero para un proceso. Pero tomaremos la decisión a fin de mes con la dirigencia de la AFA", dijo Angelici a TyC Sports.



Angelici reveló que la determinación la tomarán en conjunto los directivos del órgano rector del fútbol argentino. Sin embargo, reveló que "es una posibilidad" que Sampaoli renuncie antes de la reunión.



"Lo más fácil es sentarse, arreglar una salida y buscar un nuevo camino. A Sampaoli lo vimos con ganas de seguir y con sed de revancha, pero dijo que si decidíamos que se fuera, él no iba a poner trabas en la parte económica", añadió.



Angelici consideró que los directivos de la AFA también deben hacer "una autocrítica muy grande" y "analizar si en Argentina hubo un problema de entrenador".