Con la pierna en alto. Ignacio Piatti no seguirá en San Lorenzo luego de ser echado por el club argentino, elenco que no contará con él con miras a la próxima temporada. Si embargo, antes de dejar la institución, hizo fuertes denuncias contra Ángel y Óscar Romero, jugadores paraguayos del elenco de Marcelo Tinelli, a quienes acusó de tener claras preferencias.

Incluso, el tenso ambiente ya había rondado las instalaciones del club en la llegada de ‘Nacho’, quien no logró a sentirse del todo cómodo por las actitudes que los hermanos futbolistas estaban teniendo en los entrenamientos.

“Llegué con el problema de Talleres, que uno de los hermanos había salido, después el técnico lo había sacado y no quería salir. El grupo ya estaba desgastado. No podía entender por qué estaban todos en un lado y estos dos estaban por otro. Un grupo para ganar cosas no puede estar uno por acá y dos por allá”, sostuvo el exjugador de San Lorenzo en diálogo con ESPN .

Ignacio Piatti también se tomó un tiempo para detallar las preferencias que los jugadores de la Selección de Paraguay tenían en Buenos Aires, los mismos que los diferenciaban del resto de sus compañeros en el plantel de Mariano Soso.

“Eso fue culpa de Marcelo Tinelli que les permitió todas estas cosas. Tener un kinesiólogo particular, tener un chofer, toda eso. De entrenamiento tienes dos horas y después tienes otras 22 horas para estar afuera con tu kinesiólogo, pero adentro del club tienes kinesiólogo, médico, tienes todo. A mi me tocó estar en Montreal con Drogba y él tenía kinesiólogo, obvio porque estamos hablando de una figura, pero él estaba todo el día con el grupo y al kinesiólogo lo usaba cuando salía de ahí, como tiene que ser”, agregó

Finalmente, el futbolista confesó que no pudo pasar por alto la fractura a un juvenil de la cantera por parte de Ángel Romero, poniendo cuenta las cuerdas al presidente de San Lorenzo, quien simplemente se limitó a tratar de restarle importancia al asunto.

“Yo lo llamo a Marcelo Tinelli y le digo que algo está pasando dentro del club, algo raro y grave. Le señalé que me parecía que tenía que aparecer. Me dijo: ‘Fíjate Nacho, ellos (los gemelos Romero) le van a pedir disculpasal chico’, a lo que le respondí ‘¿Disculpas Marcelo? Quebró a un pibe en un táctico’. No lo podía creer”, concluyó Piatti.

