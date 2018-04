San Lorenzo vs. Vélez juegan este lunes en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires por la fecha 23 de la Superliga Argentina 2018. Biaggio aun no tiene el equipo definido. regresa Coloccini y no se sabe si Caruzzo jugará. Puedes seguir el partido por las pantallas de Fox Sports Premium o por la web Depor.com

El 'Pampa' volvería al esquema 4-3-1-2, utilizando al paraguayo Robert Piris Da Motta como volante central único. El equipo que venció a Atlético Mineiro por Copa Libertadores cambiaría con el ingreso de Fabricio Coloccini.

Horarios en el mundo País Hora Perú 19:15 Argentina 21:15 México 19:15 Colombia 19:15 Ecuador 19:15 Chile 21:15

Gonzalo Rodríguez también pegaría la vuelta. Matías Caruzzo es la duda debido a que continua siendo evaluado luego de sufrir un esguince en el hombro izquierdo.

Por su parte, el entrenador del 'Fortín' , Gabriel Heinze, destacó el portencial de San Lorenzo aunque se mostró confiado en el nivel que pueden mostrar sus dirigidos este lunes en el estadio José Amalfitani.

"Tuvimos una buena semana, trabajamos muchos aspectos a corregir. El partido del lunes será ante un rival de experiencia y calidad. Me encantaría que estos chicos le puedan dar una alegría a nuestra gente para materializar todo el trabajo que estamos haciendo", explicó el Gringo.

Heinze explicó que todos los jugadores trabajan a la par pero el equipo ya está listo, aunque tendremos que esperar al día del encuentro para conocerlo.

San Lorenzo vs. Vélez: posibles alineaciones



San Lorenzo: Nicolás Navarro; Paulo Díaz, Fabricio Coloccini, Matías Caruzzo o Marcos Senesi y Gabriel Rojas; Gabriel Gudiño, Juan Mercier, Robert Piris Da Motta y Nahuel Barrios; Rubén Botta o Nicolás Reniero y Nicolás Blandi.



Vélez: César Rigamonti; Hernán De la Fuente, Fabián Cubero, Luis Abram y Francisco Ortega; Santiago Caseres y Nicolás Domínguez; Agustín Bouzat, Mauro Zárate y Matías Vargas; Rodrigo Salinas.