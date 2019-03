"No puede dirigir ni el tráfico": la dura crítica a Scaloni por 'borrar' a Agüero de la selección de Argentina

Aunque contento por el anuncio de regreso de Lionel Messi a la selección de argentina, el astro de fútbol Diego Maradona reprochó a Scaloni no haber convocado a Sergio Agüero para los partidos amistosos de marzo ante Venezuela y Marruecos.



"El regreso de Messi me reconforta porque vamos a ver un buen fútbol, ¡pero (Scaloni) no llevó a Agüero!", apuntó Maradona en conferencia luego de que su equipo Dorados de Sinaloa venciera 2-1 al Zacatepec en la segunda división del fútbol mexicano.



El pasado jueves, Scaloni dio a conocer su convocatoria para los dos partidos de preparación de cara a la Copa América y en ella hubo notables ausencias como las de los delanteros Gonzalo Higuaín del Chelsea y Agüero del Manchester City.



Diego Maradona tiene 3 hijos en Cuba que aún no reconoce. (Foto: EFE) Diego Maradona tiene 3 hijos en Cuba que aún no reconoce. (Foto: EFE)

"¿Qué, estuvo en un convento Scaloni o no tenía televisión?", dijo Maradona con sarcasmo. "No sé qué tiene que demostrar el 'Kun' para ser convocado", cuestionó Maradona y argumentó que Agüero "¡es el máximo goleador del City! ¡Un jugadorazo!".



Según Maradona, al no citar a Agüero, "Scaloni le faltó el respeto a la pelota". El astro argentino arremetió aún más en contra Scaloni en su papel de seleccionador. "No puede dirigir ni el tráfico", comentó y luego fue tajante: "Para mi equipo yo no lo quiero".



Y se remontó a la época en que Scaloni fue futbolista, un defensa lateral de equipos argentinos como Newell's Old Boys y Estudiantes La Plata, y de clubes europeos como Deportivo La Coruña de España y Lazio de Italia.



"Nunca fue un buen jugador, pegaba patadas y nada más", criticó Diego.



Fuente: AFP

