Renovación total: Argentina presentó lista de convocados para enfrentar a Alemania y Ecuador en amistosos

El entrenador de la selección de Argentina , Lionel Scaloni , dio a conocer el viernes un renovado plantel para afrontar los próximos amistosos contra Alemania y Ecuador durante la fecha FIFA de octubre, en una nómina sin futbolistas de River Plate y Boca Juniors.



Entre los nuevos citados se destacan el arquero Emiliano Martínez (Arsenal, Inglaterra), los mediocampistas Matías Vargas (Español, España) y Nicolás González (Stuttgart, Alemania), además de los regresos del zaguero Walter Kannemann (Gremio, Brasil) y del delantero Ángel Correa (Atlético Madrid, España).



El entrenador decidió no incluir a jugadores de River y Boca debido a que los dos clubes más populares del fútbol argentino se enfrentarán durante octubre por las semifinales de la Copa Libertadores.



Por otra parte, la ausencia de Lionel Messi del conjunto argentino responde a la sanción aplicada por la Conmebol tras la Copa América, mientras que el seleccionador decidió no incluir a Sergio Agüero y Ángel Di María, quienes no volvieron a ser convocados luego de la Copa América disputada a mediados de año en Brasil.



Argentina jugará el miércoles 9 ante Alemania, en Dortmund, y el domingo 13 enfrentará a Ecuador, en Elche, España.



Lista de convocados en Argentina

Arqueros: Agustín Marchesin (Porto, Portugal), Juan Musso (Udinese, Italia) y Emiliano Martínez (Arsenal, Inglaterra).



Defensores: Juan Foyth (Tottenham, Inglaterra), Renzo Saravia (Porto), Nicolás Otamendi (Manchester City, Inglaterra), Germán Pezzella (Fiorentina, Italia), Marcos Rojo (Manchester United, Inglaterra), Walter Kannemann (Gremio, Brasil), Nicolás Tagliafico (Ajax, Holanda) y Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund, Alemania).



Mediocampistas: Guido Rodríguez (América, México), Matías Zaracho (Racing Club, Argentina), Leandro Paredes (PSG, Francia), Nicolás Domínguez (Vélez Sarsfield, Argentina), Rodrigo De Paul (Udinese), Marcos Acuña (Sporting, Portugal) y Roberto Pereyra (Watford, Inglaterra).



Delanteros: Ángel Correa (Atlético de Madrid, España), Erik Lamela (Tottenham), Nicolás González (Stuttgart, Alemania), Matías Vargas (Español), Lucas Alario (Bayern Leverkusen, Alemania), Lautaro Martínez (Inter, Italia) y Paulo Dybala (Juventus, Italia). (Reporte de Ramiro Scandolo Editado por Hernán Nessi y Jorge Otaola)

