Alguien tiene que tomar el barco en medio de las negociaciones del ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA, por un nuevo técnico de la Selección Argentina. Si la situación era esa, ¿no era mejor que Jorge Sampaoli continúe como entrenador? La ‘Albiceleste’ no define a su entrenador y todo indica que en los amistosos de setiembre (fecha FIFA) dirigirá la dupla Pablo Aimar-Lionel Scaloni a falta de oficializar al encargo de dirigir la Copa América 2019 y Eliminatorias para Qatar 2022. Todo mal en la Argentina, todo mal en su dirigencia en Ezeiza.



Argentina trata de ofrecerle contrato a Marcelo Gallardo, quien no tiene intenciones de aceptar el cargo por el círculo que trabaja en la AFA. ¿La estrategia para traerlo? Llevar a Rodolfo D’Onofrio para convencerlo así al ‘Muñeco’ de que se ponga el buzo de la ‘Albiceleste’.



Mauricio Pochettino y Diego Simeone también se han encontrado en el ‘bolo’, pero los técnicos tienen buena reputación en Europa. Son entrenadores top en la actualidad e irse – con la incertidumbre de Argentina – podría ser un traspié para sus carreras profesionales.



Argentina enfrenta a Guatemala y Colombia en sus próximos dos partidos amistosos FIFA. El primero se realizará jueves 06 de setiembre, mientras que el segundo será el martes 9 de setiembre. Para tal fecha, aún no habrá quien dirija a la Selección. Corren contra el tiempo.