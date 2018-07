Sin pelos en la lengua. Diego Maradona no se guardó nada y tildó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como un "desastre", y hasta llamó ''corruptos'' a sus directivos. Además, el exjugador dijo que se necesita una reestructuración en la institución, pero evitó hablar sobre el posible reemplazo de Jorge Sampaoli como entrenador de Argentina .

"Tienes que empezar la casa por los cimientos y hoy, la casa madre del fútbol es un desastre", aseguró el '10', sin pensarlo dos veces en una entrevista con el canal 'América'. ''No puede ser que a Tapia lo vayan a buscar a Ezeiza los corruptos que están al lado suyo, no me importan los nombres" , continuó.



Como si fuera poco, Maradona también rechazó la idea de que Javier Zanetti, excapitán 'albiceleste' y actual vicepresidente del Inter, ayude a reestructurar la AFA . "Bueno, Zanetti se ofrece de todo. Hay que ser presidente del Inter y es el primero, tiene que ser el preparador físico y es el preparador físico. No me gusta" .

Al ser cuestionado sobre si le gustaría ser el próximo seleccionador de Argentina tras la polémica salida de Sampaoli, Maradona evitó responder con reiteradas negaciones. "No, no, no, no, no, no y no. Yo no hablo del técnico, yo hablo de dirigentes que sepan lo que hacen" , sentenció el 'Pelusa'.