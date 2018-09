No está de acuerdo con él, habla de valores y códigos entre las personas, pero tampoco lo ataca. Sebastián Beccacece, técnico de Defensa y Justicia, habló sobre el presente de Lionel Scaloni, entrenador interino de la Selección Argentina que aceptó quedarse en el cargo, luego de que Jorge Sampaoli y la AFA aceptaran de mutuo acuerdo una rescisión de contrato tras los resultados en el Mundial de Rusia 2018. Beccacece lo tiene y lo indicó en una entrevista.



“A Scaloni lo lleva Sampaoli a Argentina y cada uno actúa como lo siente. Estuve 14 años con Sampaoli y en los clubes que estuve con él, me propusieron continuar. Considero que cuando uno llega de la mano de alguien es importante poner punto final”, indicó el argentino en una entrevista con ‘Jogo Bonito’. En ese sentido, Beccacece no está de acuerdo con Scaloni.



"Tengo valores y las cosas que pasan se dicen hacia adentro y no hacia afuera. No hay que seguir metiendo cosas y tenemos que guardar tranquilidad", agregó en diálogo el medio. Al margen de su acusación, Beccacece reconoció que aunque el amistoso ante Guatemala no lo vio, "con Colombia sí vi el primer tiempo y noté un equipo organizado". Queda claro que el técnico no está molesto con Scaloni, pero siente que hay códigos que no se cumplieron a su modo de ver las cosas. Mientras tanto, Scaloni sigue en el cargo interino.



Argentina tiene un amistoso prácticamente cerrado con Irak, mientras que uno confirmado: la ‘Albiceleste’ deberá enfrentarse a Brasil en el mes de octubre en ‘Superclásico’. Definitivamente esta será la mayor prueba para el entrenador, mientras el ‘Chiqui’ Tapia, presidente, continúa en la búsqueda de un entrenador para la Copa América 2019 y las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Todo difícil en la Argentina.