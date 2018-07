Jorge Sampaoli se fue por la puerta falsa de la Selección Argentina tras fracasar en el Mundial Rusia 2018 . La mala relación con la dirigencia y los jugadores hicieron que el convenio no de para más. Este jueves se conoció el punto de quiebre que inició la decadencia del 'Hombrecito'.

Ariel Senosiain, periodista de TyC Sports y columnista de Olé, acaba de publicar un libro digital en el sitio www.crónicasdeayer.com titulado "El Mundial es Historias", en él, revela lo conversado por los futbolistas albicelestes con Sampaoli tras caer goleados 3-0 ante Croacia.

Los jugadores citaron al técnico y dos de sus ayudantes. 'El Hombrecito', Beccacece y Scaloni escucharon, en no más de quince minutos, cambios y acusaciones.

Lionel Messi y Javier Mascheranos hablaron en representación del grupo.

"No nos llega lo que decís. Ya no confiamos en vos. Queremos tener opinión".



Lo primero que surgió en Sampaoli fue la sorpresa: "¿Opinión en qué?".



-En todo.



-¿Y ustedes van a armar el equipo, dirigir los entrenamientos, todo?



Messi apuntó especialmente: "Me preguntaste diez veces a qué jugadores querías que pusiera y a cuáles no, y nunca te di un nombre. Decime adelante de todos si alguna vez te nombré a alguien”.

Se encontraba presente el presidente de la AFA, Claudio Tapia y solo atinó a decir: "Tenés que ceder".