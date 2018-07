El candidato más accesible, en lo económico y en la propuesta, es Marcelo Gallardo . Con Mauricio Pochettino y Diego Simeone en Europa, el técnico de River Plate es un gran candidato para el buzo de la Selección Argentina . Sin embargo, y tal como comentan medios argentinos, el ‘Muñeco’ no quiere aceptar la propuesta siempre y cuando estén el ‘Chiqui’ Tapia, y Daniel Angelici, los más pesados en la AFA en la actualidad. Por ende, ahí una estrategia.



En los últimos días, ha soñado muy fuerte el rumor de traer a Alejandro Sabella, como mánager, y a Rodolfo D’Onofrio, presidente de River Plate, en la dirigencia del predio de Ezeiza. ¿La razón? Ambos son del gusto de Marcelo Gallardo , así como de los actuales dirigentes. Para Angelici, Sabella tiene más galones que Pékerman, además de que el ex entrenador de Estudiantes de La Plata siempre ha sido del agrado del ‘Muñeco’.



Con Sabella y D’Onofrio en Ezeiza, Marcelo Gallardo puede que torne más interesante la oferta de los dirigentes de la AFA para dirigir a la Selección Argentina para Qatar 2022 . Como se sabe, Pochettino y Diego Simeone no piensan dejar al Tottenham y Atlético de Madrid, respectivamente, en plena pretemporada de Europa, así como siendo cotizados dos de los mejores técnicos del mundo en el ‘Viejo Continente’. Es un fierro caliente la Selección

.

Más allá de que desde el entorno del ‘Muñeco’ ven imposible que acepte dirigir con Angelici y Tapia en la AFA, cambian de semblante ante la hipótesis de que el poder de la Selección caiga en manos de D’Onofrio -a nivel dirigencial- y Sabella. “Escuchará a Angelici y a Russo, aunque esta vez ‘Chiqui’ tendrá la última palabra. El proyecto Pekerman es lo que más lo tienta, más allá de que es una negociación complicada”, indican desde el entorno de Tapia. Lejos de terminar, esta historia apenas comienza. El ‘Muñeco’ asoma.