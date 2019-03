Campeonas o te vas: Argentina ya sabe a quién ofrecerle el puesto de Scaloni si no gana la Copa América 2019

Si Lionel Scaloni quiere seguir siendo el DT de Argentina , debe ganar la Copa América de Brasil. Esa es la única forma en que pueda mantenerse en el cargo. De lo contrario, el 'Flaco' Menotti, director de Selecciones Nacionales, sacará el as que tiene bajo la manga: Marcelo Gallardo.



Y es que de acuerdo al portal argentino 'Infobae', si bien se tiene pensado respetar el proceso de Scaloni hasta la Copa América, Menotti llamará al entrenador de River Plate en abril y mayo para conocer su disponibilidad de ponerse el buzo de la Albiceleste. El 'Muñeco' es el principal candidato a suceder a Scaloni.

"Los allegados de Gallardo y los dirigentes en Núñez aún no están al tanto de que llegará el llamado de parte de Menotti. Lo que sí saben es que el nombre del DT de 43 años está en la carpeta de la AFA hace ya bastante tiempo y que, tras la consagración del 'Millonario' en la Copa Libertadores 2018, se hizo un deseo aún más potente", publica la citada fuente.

Marcelo Gallardo llegó a Lima para el duelo de Alianza Lima vs. River Plate, pero no es la primera vez que se enfrenta a los 'íntimos'. (Foto: Getty Images) Marcelo Gallardo. (Foto: Getty Images) Depor

River lo dejará ir

Si Marcelo Gallardo acepta la oferta de la selección de Argentina, River Plate no se opondrá. En Núñez dejarán al extécnico de Nacional elegir su futuro. No hay cláusula de por medio en el contrato que el 'Muñeco' firmó hasta 2021.



Hay que recordar que en diversas entrevistas, Gallardo nunca ha ocultado que le gustaría ser el DT de Argentina. Sin embargo, cree que debe quemar etapas. No quiere forzar nada.



"Dirigir la selección es uno de los deseos que uno como entrenador tiene. Es un deseo y un desafío muy importante, pero creo que las cosas se dan cuando se tienen que dar, no hay que forzarlas", declaró Gallardo meses atrás.

► 'Vinotinto' amargo: el último once de Argentina que había caído ante Venezuela con Messi [FOTOS]



► México vs. Chile: los mejores memes de la victoria del 'Tri' en amistoso por fecha FIFA [FOTOS]



► ¡Pero qué 'Lio'! La preocupación del Barcelona por Messi tras sufrir lesión con Argentina



► Otro lío que envuelve al PSG: interrogan a su presidente Nasser Al-Khelaifi por caso de presunta corrupción