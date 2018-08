Quiere tener su oportunidad, en algún momento. El actual entrenador de Boca Juniors , Guillermo Barros Schelotto , admitió este martes, en la sala de prensa del Camp Nou, que le gustaría dirigir a la Selección Argentina.

"Pienso en Boca, trabajo en Boca, la verdad me dedico a Boca. Es una posibilidad que obviamente que cuando fui jugador, las dos veces que fui citado en las Eliminatorias, con Passarella como con Bielsa, me quedé afuera del Mundial. No lo sentí como una cuenta pendiente. Pero me gustaría dirigir la Selección'', expresó el 'Mellizo'.

Incluso, Barros Schelotto indicó que no todavía no piensa en la renovación de contrato con Boca Juniors (vence a fin de año). ''En este caso pienso solo en Boca y no voy más allá del 31 de diciembre", continuó el DT argentino.

"Todos saben, cuando fui jugador, lo que pensaba y como entrenador pienso lo mismo. Hoy no quiero ponerlo en la agenda el tema de mi continuidad después de diciembre. Eso se dará naturalmente al llegar a fin de año", afirmó.

Como se recuerda, el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, sí se bajó como candidato a tomar las riendas de la selección albiceleste. Lo mismo hicieron otros directores técnicos argentinos como Mauricio Pochettino y Diego Simeone.

En otro momento, el técnico 'Xeneize' se refirió a la posible ausencia de Lionel Messi con la Selección Argentina en los próximos amistosos.

"Si Messi se va sería una pérdida enorme del mejor del mundo. Junto a Ronaldo el mejor del mundo. Cualquier análisis es un terreno que no quiero entrar, que es el de la opinión. El puede tomar la decisión más conveniente para la Selección y para él. Lo que decida va a estar bien", dijo.

Boca Juniors enfrentará a Barcelona este miércoles (11:15 am de Perú) por el Trofeo Joan Gamper, en el Camp Nou.