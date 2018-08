Sin entrenadores top a la vista, el presidente de la AFA, Claudio ‘El Chiqui’ Tapia, viajará en los próximos días a China. Pero, ¿a qué puede viajar el mandamás? Pues nada menos que a reunirse con Mascherano , el ex jugador de la Selección de Argentina. Ya retirado de la ‘Albiceleste’ luego del Mundial de Rusia 2018, el ‘Chiqui’ no se juntará con él a preguntarle cómo se encuentra, sino a ofrecerle la posibilidad de ser el técnico de la Selección.



La búsqueda del reemplazante de Jorge Sampaoli se encuentra atascada. Desde AFA aseguran que se van a tomar un tiempo para resolverlo, aunque los nombres que se manejan son, por ahora, imposibles. El ‘Cholo’ Simeone no quiere irse del Atlético de Madrid y Marcelo Gallardo tampoco de River Plate. Este último no considera un ambiente ideal el de la AFA.



Para el ‘Chiqui’, el candidato ideal es Mauricio Pochettino, quien acaba de renovar contrato con el Tottenham hasta 2023. Sin embargo, el presidente de la AFA se comunicó con el entrenador y la respuesta fue ni un sí y ni un no. Puede ser, le habría dicho el entrenador cuando una conversación entre ambos para hacerse cargo del plan Qatar 2022.



Mientras tanto Lionel Scaloni y Pablo Aimar serán los técnicos interinos de la Selección argentina. En lo que resta del año dirigirá, a priori, ambos dirigirán contra Guatemala y Colombia, dos amistosos pactados para septiembre.



No obstante, ante las dudas de Pochettino, Tapia maneja un "Plan M", de acuerdo a medios argentinos. Ese nombre es el de Mascherano, quien tiene contrato con el Hebei Fortune de China hasta febrero de 2020. La reunión será en las próximas semanas.



El ‘Jefecito’ declaró en reiteradas oportunidades que le gustaría ser técnico en el futuro. De hecho, alguna vez compartió una imagen en Twitter en la que estaba realizando el curso de entrenador. ¿Podrá ser el técnico de Argentina? Tiene el liderazgo y conocimiento de la plantilla, pero ¿la experiencia al mando? No se sabe a ciencia cierta.