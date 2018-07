No va más. Jorge Sampaoli está cerca de dejar el mando de la Selección Argentina en las próximas horas o en los próximos días, así informó el Diario Clarín. El técnico albiceleste estaría decidido a ponerle fin a una relación que no va más. El único problema, el dinero.

Sampaoli ya tiene decidido que no tiene sentido seguir sabiendo que los altos mandos de la AFA no lo quieren. Desde el lado del DT dicen que el trámite tiene para unos días más, pero desde la institución creen que no pasa del fin de semana.

Este viernes llegó el abogado del 'Hombrecito' a la Argentina para ponerle fin al convenio. La AFA le ofrece al DT pagarle el sueldo hasta fin de año, alrededor de un millón de dólares, mientras que Sampaoli quiere los doce meses completos, dos millones. No sería una indemnización sino de compensación.

El vínculo de Jorge con la AFA era hasta el Mundial de Qatar 2022; sin embargo, nadie imaginaba que el doloroso fracaso en Rusia 2018 harían que los planes den un giro estrepitoso.

Claudio Tapia confirmó que Sampaoli tiene la obligación de dirigir la Sub20 en el torneo de L'Alcúdia. El técnico aceptó luego del Mundial, pero un día después se arrepintió, dándole las puntadas finales a una relación que no tiene pies ni cabeza.