Jorge Sampaoli quiere quedarse y la dirigente, no. En los últimos días, el silencio rodeó al Predio de Ezeiza, aunque en las próximas horas se juntarían el ‘Chiqui’ Tapia y Daniel Angelici, lo más pesados en la dirigencia de la AFA, con el técnico rosarino para definir el futuro de la Selección . Sampaoli no dará pie a torcer, mientras que miembros de la Federación no quieren pagar los 20 millones de dólares que cuesta rescindirlo en la actualidad. Un dineral.



¿Seguirá Sampaoli ? Todo sigue siendo bien incierto. Las cartas están echadas, 'Sampa' se resiste y los dirigentes no quieren pagar una millonaria suma para después traer a todo técnico que probablemente no solucione la crisis que pasa el fútbol en la Argentina.



La estrategia de Sampaoli fue serenar el ambiente y esperar la renuncia de buena parte de su comando técnico. Sebastián Beccacece, Nicolás Diez y Martín Bressan ya no forman parte de la selección nacional y este lunes asumieron en Defensa y Justicia.



Sampaoli ya fijó su posición: quiere quedarse en el seleccionado o al menos no ceder en su postura de continuidad de un proyecto que mostró falencias en el Mundial Rusia 2018 . El entrenador ya planeó un proyecto denominado "60 por 6", un programa que contempla un seguimiento permanente de 60 jugadores de campo y seis arqueros con proyección a cuatro años que termina en el Mundial Qatar 2022.



Sin embargo, desde la AFA también tienen una idea tomada: le comunicaron que para ellos su ciclo está cumplido. Ahora resta saber cómo interactúan ambas posiciones, cómo se resuelve la continuidad o no del técnico, qué condiciones tendrá esa eventual rescisión y cuál será el futuro del seleccionado argentino.