Por segunda vez en cinco días, la selección de Argentina venció a México por 2-0 el último martes , con goles de Mauro Icardi y Paulo Dybala, en partido amistoso jugado en el estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza.



Tras el encuentro, el delantero del Inter de Milán reflejó ante los medios argentinos las buenas sensaciones que percibe en el equipo dirigido interinamente por Scaloni. Aunque en sus palabras, muchos creen que ha dejado un dardo para Lionel Messi.

“Cuando vine antes a la Selección no sentía esto que siento hoy. No había tanto compañerismo ni tanta amistad. Ahora somos todos jóvenes, arrancamos de abajo y queremos dar el máximo”, dijo Icardi a la prensa.



Son precisamente los medios argentinos los que consideran que Icardi le mandó un dardo a Leo Messi luego de este supuestamente vetara por muchos años su convocatoria. Ante la decisión del jugador del FC Barcelona de no vestir más la Albiceleste, Icardi disfruta mucho del momento.



De cara a lo que viene, se espera que, tras la confirmación de Scaloni en el cargo, se anuncien los primeros rivales a los que enfrentará Argentina en los dos amistosos de marzo del 2019. Luego, desde mediados de junio, comenzará su participación en la Copa América de Brasil y, a partir de octubre, iniciará su camino en las Eliminatorias a Qatar 2022.