Marcelo Gallardo quiere ser el DT de Argentina y reveló el porqué no lo llamaron antes que a Scaloni

Marcelo Gallardo es uno de los técnicos más ganadores de los últimos años. Las dos Copas Libertadores con River son el mejor ejemplo. Es por eso que el 'Muñeco' ya se siente listo para dar el gran paso y asumir funciones en la Selección Argentina.



En una entrevista con el diario 'El País' de Uruguay, Gallardo dejó en claro que llegar a Argentina es uno de sus sueños, aunque no quiere forzar nada para conseguirlo.

"Dirigir la Selección es uno de los deseos que uno como entrenador tiene. Es un deseo y un desafío muy importante, pero creo que las cosas se dan cuando se tienen que dar, no hay que forzarlas", contó Gallardo tras recibir el premio al mejor entrenador de América en 2018 otorgado por el mismo medio.



De otro lado, el entrenador de River Plate confesó que nunca lo tomaron como opción para ser el DT de Argentina debido a que se mostró crítico en contra de la AFA y el proceso de la Albiceleste en los últimos años.



"Siempre se me ha relativizado con la selección. Nunca nadie me ha demostrado que realmente me quería. Al yo manifestarme siempre de acuerdo a lo que pensaba, sobre todo al proceso de selección, que lo veía muy mal, es como que se me descartó. Yo soy de los que ve cosas y las dice. Y aparte creo que puedo dar una opinión para que las cosas mejores", sentenció Gallardo.