La participación de Argentina en el Mundial Rusia 2018 fue considerado un fracaso total. No solo por quedar fuera en los octavos de final, sino por el paupérrimo rendimiento que mostró el equipo de Jorge Sampaoli desde la fase de grupos. Las principales críticas cayeron sobre el estratega y sus malas decisiones durante el torneo.

Maximiliano Meza, una de las principales sorpresas en aquella convocatoria de la Albiceleste, se animó a contar algunos detalles de lo sucedido con el equipo que comandaba el actual entrenador del Olympique de Marsella.

“Fueron situaciones que creo que ninguno que estaba ahí lo vivió antes. No te digo quilombos, pero fueron situaciones que hasta el último partido, el no poder entrar a octavos… fueron días difíciles. Sabíamos que si no clasificabamos iba a ser difícil para todos”, dijo en diálogo con Radio Continental.

“La situación habla bien del grupo, todos pensábamos en Argentina, en el equipo, en tratar de salir adelante. Empatamos el primero y perdimos el segundo. El tercero era la última bala. No clasificar, siendo Argentina, hubiese sido duro para todos”, añadió el futbolista del Monterrey.

El mediocampista también puntualizó acerca de lo que vivió Lionel Messi en la Copa del Mundo, quien les reveló un hecho singular a sus compañeros.

“Estaba preocupado. Él mismo, en cada reunión, decía que nunca había hecho tantas reuniones en un grupo. Se armaron muchas reuniones para tratar de tomar el rumbo, el camino correcto”, zanjó.









