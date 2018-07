No solo se encontraba en lista Marcelo Gallardo, Mauricio Pochettino, Ricardo Gareca y Diego Simeone, también estaba en la lista un técnico de renombre internacional y que ha reformulado del fútbol argentino desde sus cimientos en el Barcelona: Pep Guardiola . Sí, el técnico catalán fue una opción de la AFA tras la salida de Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia 2018 .



La búsqueda de la AFA por un nuevo entrenador para la Selección Argentina ha comenzado desde hace varias semanas, incluso cuando el técnico rosarino aún continuaba al mando de la Selección Albiceleste. De acuerdo a una revelación de Luciana Rubinska en Agenda FOX Sports, un dirigente se comunicó con Pep Guardiola para ofrecerle el cargo, y hubo respuesta.



La periodista lo informó así: "Existió el contacto con Pep Guardiola . Hubo un dirigente de la AFA que se comunicó con él. ¿Cómo lo hizo? A través de un mensaje de texto. ¿Cuál fue la respuesta del entrenador? No voy a dirigir la Selección Argentina en estos momentos. Agradeció el interés, la consulta pero descartó la posibilidad". Así se concluyó un interés desde Argentina.



Así tan rápido cómo surgió se cayó la chance de contar con el entrenador del Manchester City , uno de los más encumbrados del mundo, en la Albiceleste. Guardiola ha confesado plenamente su amor por el fútbol argentino, al punto que guarda buena relación con varios ex futbolistas, quienes confluyeron para que él sea convierte en el técnico que es en estos momentos.



Guardiola también ha dejado entrever que en algún le gustaría convertirse en un seleccionador, aunque aún no es el momento. Su proyecto se encuentra en el Manchester City, en donde pretende darles una Champions League, algo que no pudo hacerlo con el Bayern Munich.