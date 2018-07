Sampaoli no quiere, el ‘Chiqui’ Tapia, sí. El seleccionado argentino tiene una nueva historia de amor y odio, según difunde TyC Sports. Tal parece que la reunión del pasado lunes no llegó a un buen puerto sobre quien debería dirigir a la Sub 20 en el Torneo Internacional de L’Acúdia a fines de este mes. El ‘Hombrecito’, como le conocemos, no se encuentra dispuesto a entrenador a los jugadores, pese a que el contrato firmado con la AFA lo obliga.



Sin alguien que se encargue de las menores de la AFA, el ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Federación de Argentina , le habría pedido a Sampaoli que sea él quien dirija a los jóvenes, a lo que el técnico rosarino habría señalado a su asistente Lionel Scaloni para que sea el encargado de dirigir a la Selección, que participa con Uruguay, Rusia, Marruecos, Mauritania, Qatar, Venezuela, India y la Selección Autónoma de Valencia como de Murcia.



Lionel Scaloni, ex jugador de fútbol en la Argentina, tendría que dirigir con el analista Matías Manna y Jorge Desio, preparador físico, a pedido de Sampaoli . No obstante, en la AFA quieren buenos resultados para seguir confiando en el ‘Sampa’, por lo que el torneo sería un termómetro para el seleccionado que atraviesa una crisis tras Rusia 2018 .



De esta forma se suma un nuevo contrapunto a la historia entre Sampaoli y la Selección, luego de la decepción en cuanto a los resultados y los conflictos internos en el Mundial de Rusia que lo dejó en la cuerda floja. ¿Tiene las horas contadas?