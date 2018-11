Un tema que sigue pendiente en la Selección Argentina es el nombramiento oficial del entrenador, recordando que en este momento Lionel Scaloni tiene el buzo de manera interina.

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino ( AFA), Claudio Tapia, se refirió al tema y dejó una luz de esperanza para la continuidad a Scaloni y su comando técnico, que tiene a exfiguras como Pablo Aimar y Walter Samuel.

"Estoy contento con lo que está haciendo. Se le pidió algo en un momento muy especial después del Mundial que tuvimos, que no fue el mejor. Y él, Pablo Aimar y Walter Samuel vienen haciendo un trabajo importantísimo y a fin de año analizaremos la situación", soltó.

"Cuando asumieron este compromiso ni la gente ni muchos periodistas pensaban como hoy. El grado de aceptación y el pedido de que continúe este proyecto es de más del 50% en las distintas encuestas", agregó.

Esto último fue lo que más llamó la atención. Sí hay posibilidades de que Lionel Scaloni se mantenga en el cargo de cara a la Copa América Brasil 2019 y el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022.

En otro momento, Claudio Tapia habló de Lionel Messi y su retorno a la Selección Argentina.

"Tener al mejor del mundo es una posibilidad más de que te vaya bien. Todos queremos que esté. Ahora es el tiempo de que pueda terminar de masticar la bronca de lo que pasó en el Mundial y no tengo dudas de que va a seguir. No hablé con él porque todavía no es el tiempo, pero sé lo que siente por esta camiseta", concluyó.

Argentina jugará dos amistosos FIFA contra México en noviembre: el primero, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el viernes 16, desde las 19:00 horas, y el segundo, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, el martes 20, desde las 19:00 horas.