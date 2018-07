En las últimas semanas vincularon a Marcelo Gallarco con el cargo de técnico de la Selección Argentina . Hace dos días, el propio entrenador tuvo que salir al frente a desmentir dichos rumores y aclarar que solo piensa en el 'Millonario'. Y este domingo, el presidente de River Plate , Rodolfo D'Onofrio , rompió su silencio y le pegó a la AFA y a Sampaoli.

"Les voy a dar un pequeño consejito. Primero está el proyecto, después el equipo de gente. Y después un presidente. Lo mismo para el cuerpo técnico", dijo el mandamás de River a TyC Sports, en la previa del duelo ante Central Norte por la Copa Argentina .



"Aunque no estemos dentro del Comité, les pedimos que haya un proyecto. Porque cuando llegue el DT y no encuentre proyecto, no va a funcionar", agregó.



Pero lo más polémico llegó después. D'Onofrio, aunque no directamente, se refirió a Sampaoli y el desempeño de Messi en el Mundial de Rusia 2018.



"Yo nunca escuché a Gallardo decir 'es el equipo de Ponzio'. Cada uno hace su trabajo, en su puesto. Eso terminó perjudicando a Messi, no pudo ser el que es en Barcelona. Esas cosas las escuchamos en la Selección y no lo ayudaron", sentenció.



Finalmente, sobre la posibilidad de que Gallardo vaya a la selección argentina, apuntó que ello "será porque no tiene contrato vigente y, segundo, porque quiere ver un proyecto concreto, con gente cohesionada. Quiere ver lo que ve en River, donde existe un proyecto".