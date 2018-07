La prioridad del ‘Proyecto Sabella’ es el Sudamericano Sub 20 que se disputará en Chile desde el 20 de enero hasta el 13 de febrero del año que viene, el cual debería formar nuevos futbolistas, como antes se hacía en antaño. Es el futuro, el camino indicado.



¿El otro motivo? Ese torneo otorgará 2,5 plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Entonces, si la Sub 20 funciona bien, entonces habrá Sub 23. Ideal para pensar un recambio generacional con vistas al Mundial de Qatar 2022 .



Por otra parte, de acuerdo a medios argentinos, Sabella iría en busca de uno de los tres ‘imposibles" para dirigir a la Selección Mayor. Los técnicos elegidos son Marcelo Gallardo, Diego Simeone y Mauricio Pochettino.



Entonces, analiza la posibilidad de darles un año más en sus equipos (River Plate, Atlético de Madrid y Tottenham, respectivamente) para que agarren la manija de la Selección recién después de la Copa América del año que viene. En ese sentido, cualquiera de los tres entrenadores sí tendría mayores chances para tomar el puesto de la ‘Albiceleste’



Mientras tanto, el técnico podría ¡el propio Sabella ! Conocido por muchos de los jugadores y querido por los hinchas luego de su experiencia que culminó con el subcampeonato del Mundial 2014, las puertas del predio de Ezeiza parecen haber quedado abiertas para él.