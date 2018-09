Tras el empate entre la selección de Argentina y Colombia por la fecha FIFA , Lionel Scaloni, DT interino de la Albiceleste, ha dejado en claro que no existe una mala relación con Paulo Dybala , tal como habían publicado ciertos medios argentinos en los últimos días.



Mientras declaraba para TyC Sports al final del partido y cuando el reportero le cuestionó por el crack de la Juventus, Scaloni no tuvo mejor idea que llamarlo a su lado para que declaren juntos. Como era de esperarse, el goleador argentino quedó sorprendido por el gesto del sucesor de Sampaoli.

"Acá está Paulo. ¿Ustedes piensan que yo tengo problemas con él? Este es un fenómeno. Lo que pasa es que no entrenamos en la semana, él lo sabe bien", afirmó Scaloni ante las cámaras. En tanto, Dybala asentaba con la cabeza las palabras del entrenador de Argentina.



Los rumores sobre una mala relación se produjeron a partir de que en el amistoso de la semana pasada ante Guatemala, en el que Argentina venció 3-0 , Dybala no tuvo un solo minuto en el campo. Se quedó en el banco, para sorpresa de todos, por decisión técnica.



"No hagan cosa de una boludez. Nosotros necesitamos que Argentina tire para delante, no para atrás", agregó Scaloni y segundos después le cedió el micrófono a su pupilo. "Quédate hablando, Paulo", dijo.