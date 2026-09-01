Miguel Araujo no se guarda nada cuando se trata de la Selección Peruana. El zaguero de Sporting Cristal reveló que realizó los trámites de su visa a Canadá junto a varios compañeros del club celeste —como Yoshimar Yotún, Maxloren Castro, Diego Enríquez y Martín Távara— con la mirada puesta en las Eliminatorias, e incluso se animó a opinar sobre la localía de la Bicolor. “Me gustaría llevar a Brasil y Argentina a Puno, pero los demás partidos sí los jugaría en Lima. El Nacional es nuestra casa”, afirmó el defensor.

Esta proyección sobre el equipo de todos llega en medio de una autocrítica profunda por el momento de Sporting Cristal, luego de dejar pasar oportunidades claves. Araujo reconoció el malestar por haber dejado ir puntos decisivos en provincia. “Dejamos ir muchos puntos, si ganábamos en Sullana éramos punteros. Estamos cambiando la mentalidad de visita. Tenemos que empezar a sudar sangre”, sostuvo contundente.

En ese sentido, el zaguero destacó el respaldo del plantel con su técnico, Roberto Mosquera, para salir del bajón futbolístico. Araujo dejó en claro la importancia de la experiencia del DT en este tramo. “Necesitamos al Roberto Mosquera que ponga la pausa, que nos tranquilice y que sea el estratega, él es la cabeza de este grupo”, indicó sobre el comando técnico rimense.

La tensión en el vestuario bajopontino también incluyó el análisis de la reciente expulsión de Catriel Cabellos ante Sport Boys. Para Araujo, aunque hubo un error del volante, el criterio arbitral no fue parejo. “Catriel Cabellos se equivoca en la jugada, pero también existe la interpretación de la terna arbitral. La jugada a Huamán en el partido de Alianza Lima es muy similar y no fue expulsión”, dijo el zaguero central.

Por otro lado, el central se dio un tiempo para desmentir las versiones mediáticas sobre supuestos enfrentamientos o quiebres dentro del camerino de La Florida. “La mala interpretación que han tenido periodistas o youtubers no es verdad. Este es un grupo humilde, nos decimos las cosas bien y con respeto. No estamos partidos y tampoco hay peleas, estamos fuertes”, remarcó el zaguero para frenar los rumores.

Finalmente, Araujo insistió en que la única vía para revertir la racha adversa es acelerar el ritmo y redoblar los esfuerzos. “Estamos pasando un momento difícil, tenemos jugadores con mucho talento, pero salir de esto es seguir trabajando y mirar detalles. Hay que estar unidos y seguir entrenando, el 100% ya no va a alcanzar”, sentenció el defensor de Cristal en sus declaraciones a RPP.

Mano Menezes empezó a trabajar este año con la selección peruana. (Foto: FPF)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de caer 1-0 ante Sport Boys, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 6 de setiembre desde las 11:00 a.m. y tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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