Sergio Ramos termina contrato con el Paris Saint-Germain el próximo 30 de junio y su futuro es toda una incógnita. Podría seguir jugando por un año más en el Parque de los Príncipes o aceptar la propuesta del Al-Nassr, club de Cristiano Ronaldo que ha puesto la mira en sus servicios para lo que queda del 2023. Hasta el momento, son las opciones que el camero maneja para seguir su carrera. En medio de esta ola de rumores, el deportista español ha echado más leña al fuego tras afirmar que le gustaría vestir la camiseta de Boca Juniors, un equipo al que le tiene cariño. ¿Y si te llama Román?

En entrevista con Bolavip, el exdefensor del Real Madrid dijo que La Bombonera, la casa del cuadro argentino, es un estadio en el que tiene pendiente jugar. Como alguna vez ya confesó, Ramos reafirmó que le seduce la idea de vestirse con los colores del conjunto ‘Xeneize’.

“Me gustaría jugar en La Bombonera. Me queda pendiente por el afecto que le tengo a Boca Juniors”, dijo el defensor del PSG. Como era de esperarse, las declaraciones del nacido en Sevilla se viralizaron en las redes sociales y los hinchas del equipo argentino son los más ilusionados.

No se trata de la primera vez que Sergio Ramos ‘coquetea’ con Boca. Hace un par de años, el español confesó que simpatiza con el cuadro de Brandsen. Además encontró similitudes entre su juego y el de un futbolista argentino.

“A mí siempre me generó simpatía el fútbol argentino. Porque siempre me han dicho que tengo muchas similitudes al jugador argentino. El pelo largo, ir siempre al corte, al cruce, y ese tipo de rasgos. El Boca Juniors, no es que me haya tirado más, pero siempre me ha simpatizado un poco más”, comentó.

Sergio Ramos llegó al PSG en julio de 2021 tras finalizar su contrato con el Real Madrid, equipo donde había jugado durante 16 temporadas y se había convertido en uno de sus máximos ídolos y referentes. Tras unas negociaciones fallidas para la renovación, el defensa español decidió aceptar la oferta parisina, en la que se le ofreció un vínculo de dos años con opción a un tercero.

La llegada de Ramos al PSG generó gran expectación y entusiasmo entre los aficionados y el mundo del fútbol en general, ya que se trata de uno de los mejores defensas de la historia y una figura muy respetada y admirada en el mundo deportivo. Además, su experiencia y liderazgo en el campo eran muy valorados por el Paris Saint-Germain, que buscaba reforzar su plantilla para poder competir en los principales torneos europeos.





