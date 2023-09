Es de conocimiento público que el neerlandés Louis van Gaal, exfutbolista y exentrenador, guarda cierto resentimiento hacia Argentina desde que se proclamó campeón del mundo en el último Mundial. Incluso insinuó que la FIFA había preparado la Copa para que Messi la ganara, considerando que este podría haber sido su último Mundial con la Selección Argentina. Sin embargo, el exmundialista y portero de la ‘Albiceleste’, Sergio Romero, salió en su defensa y expresó: “Fue un maestro. Es una buena persona, le tengo un aprecio”, afirmó.

Van Gaal fue entrenador del Manchester United cuando el argentino defendía los tres palos del club inglés. Allí, Romero de nuevo tuvo la oportunidad de ser dirigido por el DT neerlandés de 72 años. Además, el experimentado exfutbolista considera que ‘Chiquito’ era una pieza fundamental en su equipo.

Romero comenzó refiriéndose que se siente agradecido con el entrenador, ya que él fue una pieza fundamental para que su carrera en Europa fuera larga. A pesar de ser nuevo, extranjero y no dominar otro idioma que no fuera el español en sus inicios, siempre lo consideró como una parte esencial del equipo. “Me ayudó mucho al llegar porque yo no hablaba inglés ni holandés, entonces él hablaba con el plantel y después me separaba a mí y me decía lo mismo en español para que no me quedara afuera. Y si intercambiaba puntos de vistas con algún compañero, también se tomaba el tiempo de venir y explicarme qué habían conversado. Tuvo sensibilidad y calidez para integrarme a mis 20 años”, comentó.

El actual portero de Boca Juniors, Sergio Romero, en la entrevista con el medio argentino, se refirió de la mejor manera al exentrenador de los Países Bajos. “Actualmente, Louis está pasando por una situación de salud muy particular, y uno a la distancia no puede acompañarlo, pero siempre me tomo el tiempo de escribirle para hacerle llegar mis inquietudes y mis saludos. Quizás en el celular tarde un poco más, pero le escribo al correo electrónico y responde de inmediato. Y cuando responde, lo hace en español”, agregó el argentino para destacar su buena relación con el entrenador neerlandés, que aún perdura después de haber sido compañeros hace varios años.

Cuando Sergio Romero estaba bajo los tres palos del AZ neerlandés, coincidió con Louis Van Gaal. Según el propio guardameta, “tuve la oportunidad de conocer las dos facetas de Van Gaal, ya que no es solo un entrenador. Tuve la suerte de conocer al hombre”. La admiración es mutua. En privado, Van Gaal solía decirle al argentino: “Para mí, eres más que un portero, eres mi jugador número 11″. Estas palabras le brindaron al portero argentino seguridad y confianza, lo que contribuyó a elevar su gran juego con el equipo.

Y finalizó su comentario de la siguiente manera: “Dentro del campo, para mí, fue un maestro desde el día uno, que me dio la mano y me dijo: ‘Para mí no eres solo un arquero, eres mi jugador número 11′. Le tengo un gran aprecio, se portó excelente conmigo”, aseguró ‘Chiquito’ de 36 años. Van Gaal lo dirigió durante tres temporadas, dos en los Países Bajos y otra en el Manchester United. También se enfrentaron en el Mundial de 2014, la tarde en la que ‘Chiquito’ se convirtió en un héroe.

¿Qué dijo Louis van Gaal sobre la Selección Argentina?

Louis Van Gaal, quien fue entrenador de la Selección de Holanda durante el torneo mundialista, criticó duramente a la Selección de Argentina y afirmó que todo estaba “premeditado” para que el equipo sudamericano se llevara el trofeo. Incluso, insinuó que las autoridades buscaban que Lionel Messi celebrara en tierras asiáticas.

“No quiero decir mucho al respecto. Cuando ves cómo Argentina marcó sus goles, cómo los marcamos nosotros, y cómo algunos jugadores argentinos cruzaron la línea sin ser sancionados, creo que todo fue planeado”, fueron las primeras palabras del entrenador neerlandés en una entrevista con el medio NOS.

Sin embargo, lo más sorprendente de sus declaraciones fue cuando se le preguntó por qué creía que hubo una conspiración para favorecer a Argentina en el Mundial. Van Gaal afirmó que todo se hizo para que Messi pudiera ganar su primer trofeo en una Copa del Mundo. “Me refiero a todo lo que digo. ¿Que Messi debía ser campeón del mundo? Creo que sí”, sostuvo.

Estos comentarios no fueron la primera vez que el neerlandés criticó a Messi. Como se recuerda, Louis Van Gaal encendió la previa del partido entre Holanda y Argentina con unas declaraciones en las que cuestionaba el estilo de juego de Messi: “Él (Messi) no colabora mucho en defensa cuando el rival tiene la posesión del balón. Ahí es donde vemos nuestras oportunidades”, mencionó.

