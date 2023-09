El Bayern Munich se encuentra en medio de un enigma que ha sorprendido a hinchas y expertos por igual. Matthijs De Ligt, fichaje estelar hace dos veranos por una suma asombrosa de 77 millones de euros procedente de la Juventus (67 fijos más 10 en variables), está prácticamente desaparecido en combate en esta temporada. ¿Cuál es el problema detrás de esta misteriosa situación? Apenas hace unas horas, el entrenador Thomas Tuchel afirmaba que De Ligt “merece jugar”, pero lo cierto es que el internacional neerlandés ha tenido un papel casi testimonial en el equipo bávaro durante el inicio de la temporada.

Con tan solo 36 minutos disputados en los primeros cuatro partidos de la Bundesliga, De Ligt fue relegado al banquillo durante todo el encuentro en el debut del Bayern en la Champions League contra el Manchester United. La pregunta que ronda en la mente de muchos es: ¿por qué este defensor de renombre no es titular?

En una declaración reciente, el propio De Ligt expresó su desconcierto ante su situación actual: “¿Por qué no soy titular? Mira, no tengo ni idea. Deberías preguntarle al entrenador. Estoy haciendo todo lo que me dice, incluso jugando en el centro del campo, y solo diez minutos. No lo entiendo”.

En Alemania, se empiezan a tejer hipótesis sobre las razones detrás de este ostracismo del defensor neerlandés, quien el año pasado fue una figura destacada en su equipo. Se sugiere que Thomas Tuchel no está convencido por completo con el estilo de juego de De Ligt.

El entrenador considera que su juego tiende a ser horizontal en lugar de vertical cuando se enfrenta a una presión rival. Como resultado, Tuchel ha optado por darle más oportunidades a otros defensores, como el exjugador del Napoli, Kim, y ha confiado en la recuperación de Dayot Upamecano, a pesar de su irregular desempeño la temporada pasada.





Bayern pierde dinero





Sin embargo, lo que resulta aún más intrigante en esta historia es el hecho de que el Bayern Munich realizó una apuesta económica significativa al adquirir a De Ligt, quien tiene un contrato vigente hasta junio de 2027 y recibe un salario de 16 millones de euros netos.

El enigma de De Ligt en el Bayern Munich sigue sin resolverse, y a medida que la temporada avanza, la presión aumenta para que el jugador reciba más minutos en el terreno de juego. Los hinchas esperan ansiosos una respuesta a este intrigante misterio que rodea a uno de los defensores más prometedores del mundo del fútbol.





