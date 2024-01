En el Estadio Monumental, River vs. Argentinos Juniors chocarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 1 de la Copa de la Liga Profesional Argentina, este domingo 28 de enero. El partido, que será el estreno de la versión 2024 del cuadro ‘Millonario’, arrancará a las 5:00 de la tarde (hora peruana) y 7:00 p. m. (hora argentina). Además, va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por TNT Sports, ESPN y AFA Play para América Latina. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

River Plate, con Martín Demichelis como entrenador, se presenta en este partido con algunas bajas. La situación de Manuel Lanzini, con su desgarro confirmado, es la más preocupante para el estratega de ‘La Banda’, ya que fue sustituido durante el medio tiempo del amistoso contra Pachuca, de hace una semana. Además, esta ausencia se suma a las de Gonzalo Martínez y Santiago Simón.

Además de las lesiones mencionadas, River enfrentará la ausencia de otros elementos, incluyendo a Milton Casco, Sebastián Boselli, Pablo Solari y Claudio Echeverri. Este último se encuentra compitiendo en el Preolímpico Sub-23 con la Selección Argentina. Debido a estas circunstancias, Demichelis enfrentará el desafío de adaptarse y buscar soluciones para asegurarse la victoria ante un oponente difícil.

Por otro lado, Argentinos Jrs. llega a este enfrentamiento con una alta moral. Con un estilo de juego atractivo mostrado durante la pretemporada, el ‘Bicho’ intentará arruinarle el día a River. Sin embargo, para este desafío, enfrentarán la ausencia de sus dos principales figuras en el ataque: Gabriel Ávalos, quien se unió a Independiente, y Luciano Gondou, que está participando en el preolímpico sudamericano Sub-23.

Es importante destacar que el árbitro asignado para el enfrentamiento será Darío Herrera. Como dato histórico, en el último partido entre estos dos cuadros, Argentinos logró una victoria por 3-2, aunque ese encuentro se llevó a cabo en La Paternal, en agosto, durante la primera jornada del torneo 2023. Sin embargo, en el fútbol, las cosas nunca están dichas, por lo que se anticipa un duelo lleno de emociones.

¿A qué hora juegan River vs. Argentinos Juniors?

El partido de River vs. Argentinos Juniors, por la Copa de la Liga Profesional 2024, se llevará a cabo este domingo 28 de enero en el Estadio Monumental desde las 5:00 de la tarde, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 7:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 6:00 p.m. En tanto, en México será a las 4 de la tarde.

¿En qué canal ver River vs. Argentinos Juniors?

La transmisión de River vs. Argentinos Juniors será por medio de la señal de ESPN, Star Plus, AFA Play, Estadio TNT y TNT Sports para todos los países de América Latina. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Si no cuentas con alguna de estas alternativas, recuerda que te llevaremos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso, en Depor.

River vs. Argentinos: posibles alineaciones

River: Franco Armani; Marcelo Herrera, Paulo Díaz, Leandro González, Enzo Díaz; Matías Kranevitter, Rodrigo Aliendro, Ignacio Fernández, Ezequiel Barco; Facundo Colidio y Miguel Borja.

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Thiago Santamaría, Tobías Palacio, Jonathan Galván, Román Vega; Alan Rodríguez, Franco Moyano, Alan Lescano; Leonardo Heredia, Nicolás Oroz y Maximiliano Romero.

¿Dónde juegan River vs. Argentinos Juniors?

River vs. Argentinos Juniors chocarán por la jornada 1 de la Copa de la Liga Argentina, este domingo 28 de enero, en el Estadio Monumental.

Estadio Monumental de River Plate. (Foto: River Plate)





