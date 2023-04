Como modelo y personalidad de la televisión argentina, Wanda Nara ha estado en el ojo público durante años, debido a su relación con Mauro Icardi. Solo en los últimos meses, la pareja ha protagonizado escándalos de infidelidad al punto que estuvo camino al divorcio. Sin embargo, las cosas han mejorado de un tiempo a acá y ahora los argentinos se lucen más felices que nunca. Por ejemplo, hace unos días, la también empresaria publicó una sexy fotografía en su cuenta de Instagram, sin esperar la respuesta que obtendría del delantero del Galatasaray turco.

“Me hiciste daño, pero tuve que aprender que sin dolor no había amor y sin amor no somos nada”, empezó escribiendo la modelo en su cuenta de Instagram y agregó: “Porque nada va a cambiar un río de lágrimas que sola tuve que nadar. Quizás no eras para mí, aunque yo era feliz”.

Tal como se ve en las imágenes que subió Wanda Nara, la exesposa de Maxi López luce una una blusa negra, mientras en el espejo del fondo se refleja su espalda y pelo recogido súper lacio. La publicación llegó casi al medio millón de ‘likes’ e Icardi no pudo evitar reaccionar.

“¿Te pusiste romántica? ¿Poeta, o andas con extrañitis?”, escribió un intrigado Mauro Icardi. Y luego la elogió: “Cada día más linda!!”. A la vez, agregó varios emojis de corazones y la carita de emoción. El intercambio de mensajes no tardó en viralizarse entre los internautas.

El posteo de Wanda Nara y la respuesta de Icardi.





¿Cómo empezó el amor entre Wanda Nara y Mauro Icardi?





La pareja comenzó a salir en 2013 y la relación de Wanda y Mauro ha sido controversial desde entonces. Se casaron en 2014, lo que llevó a una batalla legal con la ex esposa de Icardi por la custodia de sus hijos. Desde entonces, la argentina ha sido vista como una figura polarizadora en la prensa, y su relación con Mauro a menudo ha sido objeto de escrutinio y especulación.

Sin embargo, la pareja ha parecido mantener una relación fuerte y duradera a lo largo de los años, y han tenido varios hijos juntos. A menudo comparten fotos y mensajes amorosos en las redes sociales, y han sido vistos juntos en público en numerosas ocasiones.

En general, la relación de Wanda e Icardi sigue siendo un tema de interés en la prensa de farándula argentina, y es probable que siga siéndolo en el futuro cercano.





