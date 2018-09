En YouTube no solo se vuelven populares videos de golazos, brillantes jugadas o celebraciones, sino también llamativas declaraciones de los distintos personajes del fútbol. Uno de los ejemplos más recientes es protagonizado por Edgardo Bauza.

El entrenador de Rosario Central tuvo una furiosa reacción para defender su estilo de juego y les restó importancia a las críticas por ese tema. El 'Patón', como se ve en YouTube , respondió con un "¡me chupa un h... lo que dicen!", a El Tres TV de Rosario.

Bauza respondió a cuestionamientos sobre su estilo de juego. (YouTube)

Luego de la victoria en penales ante Talleres de Córdoba -que le dio el pase a octavos de final-, por la Copa Argentina, Edgardo Bauza atendió a la prensa y destacó que Rosario Central mantuvo su arco en cero.



"Cada uno que escriba lo que quiera. Me chupa un h... lo que dicen porque no entienden lo que es el fútbol, y mucho menos en Argentina. No hay partidos fáciles, se corre mucho, desde lo táctico todos los jugadores son inteligentes. Es muy difícil quebrar a otro equipo. A veces hay que ganar 1 a 0 o 2 a 0. A veces hay que empatarlo como hoy e ir a los penales" , explicó Edgardo Bauza.