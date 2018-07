Este miércoles, el golazo de Benjamin Pavard a Argentina por los octavos de final del Mundial Rusia 2018 fue escogido como el mejor de la Copa del Mundo. A través de YouTube se compartió nuevamente la anotación del lateral de Francia que resultó campeón con su selección; el portero Franco Armani aún sigue buscando la pelota que se coló en el ángulo superior derecho de su portería.

Aunque, en las últimas horas se ha vuelto viral un golazo de un jugador del Club Cristóbal Colón frente al tradicional Cerro Porteño por la Copa de Paraguay. El partido se dio el pasado martes y su protagonista fue Mario Ricardo. ¿Cómo así es que se habla tanto de su anotación que ya es nominado al Puskas?

Y es que de un sombrerito, Ricardo se sacó la marca de un rival y sin esperar que la pelota dé bote al piso le pegó de derecha desde fuera del área. El tiro dejó sin opción al portero del Cerro, quien solo siguió el balón con su mirada. A YouTube fue subido el video y rápidamente ganó miles de vistas. Sin embargo, lo más rescatable aquí es la historia de quien anotó.

Resulta que Mario Ricardo no tiene visión en su ojo izquierdo. Tuvo un accidente cuando era menor. Sin embargo, esto no fue obstáculo para que se convierta en futbolista profesional. El Cristóbal Colón es su equipo en la tercera división y lo que gana en el equipo no le alcanza para poder sobrevivir.

Según Infobae , ayuda a su madre vendiendo verduras en el Mercado de Asunción. Si bien es cierto que su tanto no hizo que su cuadro gane, le deseó buena suerte al Cerro en en el futuro. "Ojalá elimine al Palmeiras en la Copa Libertadores", dijo.