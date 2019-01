HOY, VER AQUÍ Barcelona - Levante EN VIVO y EN DIRECTO por Copa del Rey | Vía DirecTV

Hoy, desde el Camp Nou, Barcelona vs. Levante EN VIVO y EN DIRECTO | Copa del Rey | LIVESTREAM | Para ver fútbol en directo online como el fútbol español, puedes seguir la transmisión de DirecTV Sports para todo Latinoamérica. Además, La 1 de la Televisión Española y Gol pasarán el compromiso en España y beIN Sports en diferentes partes de Europa. Conoce cómo, cuándo y dónde ver por celular y TV el partido de hoy, 17 de enero desde las 3:30 pm. en Perú y Colombia.

El actual campeón de la Copa del Rey , el Barcelona , necesita remontar ante el conjunto de Levante si quiere seguir vivo en la competición y estar en cuartos de final. El club azulgrana recibe en el Camp Nou a su próximo rival para disputar el encuentro de vuelta ante 60 mil espectadores.

Lionel Messi se enfrentará a una de sus ‘víctimas favoritas’. El argentino ha conseguido 19 goles en 17 partidos ante Levante. Este año ya sabe lo que es conseguir más de un gol, ya que en el duelo liguero consiguió un hat-trick.

¿Barcelona alineó un jugador suspedido ante Levante?

El Barcelona de Ernesto Valverde alineó contra el Levante , el pasado 10 de enero, en el partido de ida de octavos de final de la Copa del Rey , a un jugador suspendido, 'Chumi', perteneciente al equipo filial, según relevó hoy el diario El Mundo de España.

Juan Brandariz Movilla, "Chumi", salió de titular en dicho partido y fue sustituido por Clément en el minuto 58. Durante el tiempo que jugó fue amonestado con tarjeta amarilla por "sujetar a un adversario en la disputa del balón impidiendo un ataque prometedor", según el acta que redactó el árbitro, Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Según el artículo 56.3 del Código Disciplinario que recoge que "el futbolista sancionado no podrá intervenir en ninguno de estos equipos o clubes, hasta que transcurra, en la categoría en la que se cometió dicha infracción, el número de jornadas a que haga méritos la sanción". Sin embargo, El Barcelona no será expulsado de la Copa del Rey , ya que el Levante no presentó la denuncia alguna en el plazo de 48 horas después del partido.

Barcelona vs. Levante: alineaciones posibles

Barcelona : Cillessen; Semedo, Piqué, Murillo, Miranda; Busquets, Arthur, Coutinho; Dembélé, Malcom, Suárez.





: Cillessen; Semedo, Piqué, Murillo, Miranda; Busquets, Arthur, Coutinho; Dembélé, Malcom, Suárez. Levante : Aitor; Coke, Postigo, Chema, Toño, Simon, Prcic, Douokuré, Rochina, Dwamena o Boateng, Mayoral.

¿Cuándo juegan Barcelona vs. Levante en el Estadio Ciudad de Valencia?

Como se mencionó al inicio, Barcelona vs. Levante protagonizan el partido de ida por Copa del Rey en el Camp Nou desde las 15:30 horas en Perú y Colombia; 14:30 horas en México; 17:30 horas en Argentina y Chile; y 21:30 horas en España. El encuentro será la llave más atractiva del jueves 17 de enero, donde Ernesto Valverde buscará revertir el resultado en contra en Ciudad Valencia.

¿Cómo ver Barcelona vs. Levante en vivo y en directo por Copa del Rey?

Para ver Barcelona vs. Levante podrás seguirlo por DirecTV Sports para todo Latinoamérica, TVE La 1, Gol en España y beIN en diferentes partes de Europa. Para ver fútbol en vivo y en directo puedes descargar desde tu Android, iOS o cualquier dispositivo móvil la App correspondiente al canal mencionado de manera segura, legal y sin restricciones si te encuentras en España y América Latina, siempre y cuando obtengas el paquete de cable.

Solo debes adquirir el paquete de cable, descargar la aplicación móvil, suscribirte con tus datos personales y listo. De esta manera podrás disfrutar y ver partidos en directo en el lugar que te encuentres. Descargar aquí las aplicaciones móviles para ver Barcelona vs. Levante en vivo y en directo por la Copa del Rey.

¿A qué hora inicia el partido entre Barcelona vs. Levante en vivo por Copa del Rey?

Perú: 3:30 pm.

Colombia: 3:30 pm.

Ecuador: 3:30 pm.

Argentina: 5:30 pm.

Uruguay: 5:30 pm.

Chile: 5:30 pm.

Paraguay: 5:30 pm.

Bolivia: 4:30 pm.

Venezuela: 4:30 pm.

Brasil: 6:30:00 pm.

Reino Unido: 8:30 pm.

España: 9:30 pm.

Alemania: 9:30 pm.

Japón: 5:30 am. (9 de enero)

¿Qué canales transmitirán el Barcelona vs. Levante en vivo y en directo?

Argentina: DirecTV Sports

Australia: Radio Barca

Austria: DAZN

Canadá: Radio Barca, beIN Sports Connect, beIN Sports en Español, DAZN

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: DirecTV Sports Play Deportes, DirecTV Sports Ecuador

Alemania: DAZN

Internacional: Radio Barca, Bet 3565

México: Blue To Go Everywhere, Sky HD

Perú: DirecTV Sports

España: TVE La 1, Gol

Estados Unidos: beIN Sports, Radio Barca, beIN Sports en Español, beIN Sports Connect

Últimos 5 partidos del Levante

16/12/18: Levante 0-5 Barcelona – Liga Santander

0-5 Barcelona – Liga Santander 23/12/18: Rayo Vallecano 2-1 Levante – Liga Santander

– Liga Santander 04/01/19: Levante 2-2 Girona – Liga Santander

2-2 Girona – Liga Santander 10/01/19: Levante 2-1 Barcelona - Copa del Rey

2-1 Barcelona - Copa del Rey 13/01/19: Atlético Madrid 1-0 Levante – Liga Santander

Últimos 5 partidos del Barcelona