Fútbol Internacional
Boca Juniors — River Plate, por Superclásico Argentino (01/11/2026)
El Xeneize se quedó con el clásico ante River Plate gracias a un cabezazo de Lautaro Di Lollo. Boca aprovechó la expulsión de Lucas Martínez Quarta y celebró ante su eterno rival en La Bombonera.
- ESPN EN VIVO por Internet — dónde ver partido Boca vs. River en TV y Disney Plus Online
- TNT Sports EN VIVO — dónde ver partido Boca vs. River EN DIRECTO por TV y Online
- ESPN Premium EN VIVO — cómo ver partido River vs. Boca EN DIRECTO por TV online
¡Boca se quedó con el Superclásico! El Xeneize derrotó 1-0 a River Plate en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Lautaro Di Lollo, con un certero cabezazo a los 27 minutos del primer tiempo, marcó el único gol del encuentro. Boca aprovechó la expulsión de Lucas Martínez Quarta y celebró ante su eterno rival en una nueva edición del clásico argentino.
62' Cambio en Boca
Alan Velazco ingresa al campo para reemplazar a Leonel Flores. Boca busca ganar mayor dominio en el mediocampo.
Comenzó el segundo tiempo
El balón al centro del campo y ya vivimos los últimos 45 minutos del superclásico. Ambos equipos realizaron modificaciones.
Cambio en River
Lautaro Pereyra ingresa al campo para reemplazar a Lucas Silva.
Cambio en Boca Juniors
Ingresa Ayrton Costa para reemplazar a Facundo Herrera.
45' Final del primer tiempo
En una emocionante primera mitad, donde Lucas Martínez Quarta fue expulsado a los 10 minutos y Lautaro Di Lollo (27') anotó el tanto que le está dando la victoria a Boca.
49' Acuña y Paredes amonestados con la amarilla
Por reclamar y empujar a Paredes. El árbitro sancionó con la tarjeta amarilla al hombre de River. También amonestó al volante de Boca.
42' Amarilla para Facundo Herrera
El defensor de Boca intentó cortar el contragolpe de River y es sancionado con la cartulina amarilla.
36' Falta de Acuña contra Lozano
El hombre de River terminó empujando a Lozano cuando intentó ganar la posición. El árbitro sancionó el tiro libre.
31' Rivero evitó el gol de Boca
De contragolpe, Boca pudo anotar el segundo del partido. Villa mandó un pase filtrado, pero Rivero llegó con lo justo y manó el balón al tiro de esquina.
27' Gol de Lautaro Di Lollo
Buen centro de Villa, Di Lollo cuidó su posición ante la marca de River y de cabeza anotó su octavo tanto con la camiseta Xeneize.
19' Amarilla para Lautaro Di Lollo
El defensor de Boca terminó golpeando a Correa. El árbitro no dudó en amonestarlo.
17' Gran pase de Paredes
Paredes con el cuerpo apuntó para la izquierda, pero con la parte exterior del pie lanzó para la derecha. La defensa de River atenta para mandar el balón al tiro de esquina.
12' Cambio en River Plate
Lucas Beltrán deja el campo de juego para permitir el ingreso de Lautaro Rivero. La expulsión de Lucas Martínez Quarta obligó a Ponzio a mover su esquema táctico.
9' El árbitro expulsó a Martínez Quarta.
Por impedir que Merentiel pueda llegar mano a mano con Beltrán. También cobró tiro libre a favor de Boca.
7' El árbitro va al VAR
El juez del superclásico analiza si la falta de Martínez Quarta contra Merentiel es para expulsión. El hombre de River agarró e impidió que el atacante avance hacia el arco.
5' Montero se queda con el balón.
River busca atacar por la derecha, pero Boca cumple funciones defensivas. El pase filtrado terminó en las manos del arquero Xeneize.
Formación confirmada de Boca Juniors: Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera y Blanco; Ascacibar, Paredes y Delgado; Flores, Merentiel y Villa.
Empezó el superclásico
El balón ya se mueve en La Bombonera. Viviremos los primeros 45 minutos de este emocionante partido.
Formación confirmada de River Plate: Con Leo Ponzio a la cabeza, el Millonario salta al campo de juego con la siguiente formación: S. Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Acuña; Andrada, Silva, Galván; Almada; Correa y L. Beltrán.
¿Quién es el goleador de Boca Juniors?
Miguel Merentiel es una de las principales referencias ofensivas de Boca Juniors y destaca por su capacidad para convertir goles.
¿Quiénes son las principales figuras de Boca Juniors?
Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Enner Valencia y Leonel Flores destacan en el equipo xeneize. También sobresalen los defensores Lautaro Di Lollo y Facundo Herrera.
¿Quién ganó el último Superclásico entre Boca y River?
Boca Juniors ganó el último enfrentamiento por 1-0 en abril de 2026, cuando visitó a River Plate en el estadio Monumental.
¿Qué canal transmite Boca vs. River EN VIVO en Argentina?
ESPN Premium y TNT Sports transmiten el Superclásico en Argentina, a través de sus respectivas señales de televisión por suscripción.
¿Qué jugadores de River Plate fueron campeones del mundo con Argentina?
Entre los integrantes del plantel riverplatense que conquistaron el Mundial de Qatar 2022 aparecen Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, además de otros futbolistas con trayectoria en la selección argentina.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Superclásico del fútbol argentino! Boca Juniors y River Plate se enfrentan hoy en un partido que paraliza a la Argentina y concentra la atención de millones de hinchas en todo el mundo. Desde la previa hasta el pitazo final, sigue aquí la cobertura EN VIVO: formaciones confirmadas, horario, incidencias, goles, mejores jugadas, polémicas, estadísticas y todas las reacciones de un nuevo capítulo de la rivalidad más importante del fútbol argentino. Quédate con nosotros y no te pierdas ningún detalle de Boca vs. River.
¿Dónde ver Boca Juniors — River Plate EN VIVO hoy superclásico?
En Argentina, el superclásico Boca y River será transmitido EN VIVO por TNT Sports y ESPN Premium. Por streaming, sigue este emocionante compromiso ONLINE por Disney+ Premium y MAX. En Estados Unidos, sigue el duelo por FOX Deportes, FOX One, ViX, Fanatiz y fuboTV.
- Argentina: TNT Sports, ESPN Premium, Disney+ Premium y MAX
- México: ESPN 3 México y Disney+ Premium
- Bolivia: Disney+ Premium
- Perú: Disney+ Premium
- Ecuador: Disney+ Premium
- Colombia: Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium
- Paraguay: Disney+ Premium
- Nicaragua: Disney+ Premium
- Guantemala: Disney+ Premium
- Panamá: Disney+ Premium
- Venezuela: Disney+ Premium
- España: Movistar+
- Uruguay: Disney+ Premium
- México: Disney+ Premium
- Estados Unidos: Fanatiz, FOX Deportes, ViX, FOX One y fuboTV
¿En qué canal ver Boca vs. River EN VIVO hoy en México?
En territorio mexicano, el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate se transmitirá en vivo por la señal de ESPN 3. Asimismo, el encuentro estará disponible vía streaming a través de Disney+ Premium.
¿A qué hora juega Boca Juniors vs. River Plate?
El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate por la fecha 15 del Torneo Clausura se disputará el domingo 1 de noviembre de 2026 en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera).
- México (CDMX): 12:00 horas
- Perú: 13:00 horas
- Colombia: 13:00 horas
- Ecuador: 13:00 horas
- Bolivia: 14:00 horas
- Venezuela: 14:00 horas
- Argentina: 15:00 horas
- Chile: 15:00 horas
- Uruguay: 15:00 horas
- Paraguay: 15:00 horas
- Brasil: 15:00 horas
- España: 19.00 horas
Horarios del Boca vs. River en Estados Unidos
Para el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, programado para el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 15:00 (hora de Argentina) en La Bombonera, ten en cuenta un detalle clave: esa misma madrugada finaliza el horario de verano (Daylight Saving Time) en Estados Unidos, por lo que los relojes se atrasan una hora y entra en vigor el horario estándar de invierno (Standard Time).
|Zona horaria
|Horario de invierno (Standard Time)
|Ciudades representativas
|Hora del partido
|Eastern
|EST (UTC-5)
|Miami, Nueva York, Washington D.C., Atlanta
|13:00 horas
|Central
|CST (UTC-6)
|Chicago, Houston, Dallas, Nueva Orleans
|12:00 horas
|Mountain
|MST (UTC-7)
|Denver, Salt Lake City, Phoenix*.
|11:00 horas
|Pacific
|PST (UTC-8)
|Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Las Vegas.
|10:00 horas
*La mayor parte de Arizona no cambia de hora a lo largo del año, pero al comenzar el horario estándar queda alineada con el horario MST (11:00 AM).
NO TE PIERDAS
¡FINAL DEL SUPERCLÁSICO! Boca Juniors derrotó 1-0 a River Plate en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El Xeneize se quedó con una victoria clave gracias al gol de cabeza de Lautaro Di Lollo, a los 27 minutos del primer tiempo, y aprovechó la superioridad numérica tras la expulsión de Lucas Martínez Quarta. De esta manera, Boca celebró ante su eterno rival en una nueva edición del clásico más importante del fútbol argentino. ¡Gracias por acompañarnos en esta cobertura EN VIVO!