Boca Juniors vs. Palmeiras EN VIVO ONLINE | AQUÍ podrás ver fútbol en vivo internacional como la semifinal que se jugará hoy en el Allianz Parque de Sao Paulo entre Boca Juniors vs. Palmeiras en directo. El partido se transmitirá por la cadena televisiva FOX Sports para todo Latinoamérica desde las 19:45 horas (PER-MEX-COL) y 21:45 HORAS (ARG-CHI-BRA). Los ‘Xeneizes’ no estarán con su entrenador en el banco de suplentes, pero pondrá toda la ‘carne en el asador’ para lograr la hazaña de visitante ante el ‘Verdao’. No te pierdas los detalles del compromiso que puedes ver en vivo vía LIVESTREAM por aplicaciones móviles desde tu celular; además, Depor te trae la mejor información del antes, durante y después del encuentro más importante de esta semana.

El Allianz Parque de Sao Paulo se viste de gala para ser escenario del Boca Juniors vs. Palmeiras EN VIVO ONLINE por el pase a la final de la Copa Libertadores 2018. El equipo argentino no tendrá en el banquillo a su entrenador, Guillermo Barros Schelotto, sancionado por la Conmebol debido al ingreso tardío de sus dirigidos para el reinicio del encuentro jugado el miércoles pasado en el estadio la Bombonera de Buenos Aires; sin embargo, eso no será inconveniente para poder buscar un resultado favorable ante Palmeiras.

La Conmebol advirtió además al 'Mellizo' y al club de la Ribera que una reiteración de una infracción igual o similar "será considerada como situación agravante". En consecuencia, Gustavo Barros Schelotto, hermano mellizo del técnico, será quien dirija a Boca desde el banquillo contra Palmeiras.

Para el encuentro de este miércoles, Boca Juniors tuvo en cuenta al centrocampista colombiano Edwin Cardona, aunque sí fueron convocados sus compatriotas, el delantero Sebastián Villa y el mediocentro Wilmar Barrios.

Una de las dudas de Boca Juniors pasa por el arco, ya que Agustín Rossi recibió un golpe en la rodilla izquierda en el segundo tiempo de la derrota de su equipo ante el Gimnasia como visitante por 2-1 el sábado pasado.

Por otro lado, Palmeiras dirigido por el exseleccionador brasileño Luiz Felipe Scolari, confía en el buen momento del delantero Dudú para dar vuelta al marcador y llegar a la final con el objetivo de conseguir el título del torneo después de 19 años cuando 'Felipao' también comandaba al elenco paulista.

Dudú se encuentra a tan solo un gol de igualar al delantero Vagner Love y de convertirse en el mayor artillero del Palmeiras en este siglo. El 'Verdao' está lleno de optimismo y fe para voltear el marcador y confía en llevar a la Copa Libertadores su buena racha en el Campeonato Brasileño, del que es líder y acumula 16 jornadas invicto.

Su desempeño en el 'Brasileirao' lo ha llevado a sumar 63 puntos y a tener una ventaja de 4 sobre su escolta, el Flamengo. En caso de que no consiga recuperarse a tiempo, será sustituido por el boliviano Carlos Lampe. El vencedor de esta semifinal se medirá por el título de la Copa Libertadores ante River Plate, quien ganó agónicamente 2-1 a Gremio en Porto Alegre.

BOCA JUNIORS VS. PALMEIRAS : ALINEACIONES PROBABLES

Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez y Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique y Moisés; Willian, Miguel Borja y Dudú. Entrenador: Luiz Felipe Scolari.





Boca Juniors: Agustín Rossi (Carlos Lampe); Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas René Olaza; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Cristian Pavón, Ramón Abila y Sebastián Villa. Entrenador: Gustavo Barros Schelotto.





Árbitro: Wílmar Roldán (COL)





Estadio: Allianz Parque de Sao Paulo.





Horario: 19:45 (PER-MEX-COL), 21.45 (ARG-CHI-BRA), 00.45 (GMT).

ÚLTIMOS PARTIDOS DE BOCA JUNIORS

ÚLTIMOS PARTIDOS DE PALMEIRAS

06/10/18: Sao Paulo 0-2 Palmeiras – Serie A

– Serie A 14/10/18: Palmeiras 2-0 Gremio – Serie A

2-0 Gremio – Serie A 21/10/18: Palmeiras 2-1 Ceará – Serie A

2-1 Ceará – Serie A 24/10/18: Boca Juniors 2-0 Palmeiras – Copa Libertadores

– Copa Libertadores 27/10/18: Flamengo 1-1 Palmeiras – Serie A

BOCA JUNIORS VS. PALMEIRAS EN VIVO: HORARIOS Y CANALES

Argentina: 21:45 horas vía Fox Sports

Bolivia: 20:45 horas vía Fox Sports

Brasil: 21:45 horas vía SporTV, FOX Sports 1 Brasil

Chile: 21:45 horas vía Fox Sports

Colombia: 19:45 horas vía Fox Sports

Ecuador: 19:45 horas vía Fox Sports Alemania: DAZN, Sportdigital

Honduras: 18:45 horas vía FOX Play Norte, Fox Sports 3

Italia: 1:45 horas (día jueves) vía DAZN Italy

Panamá: 19:45 horas vía Fox Sports 3 Cono Norte, FOX Play

Paraguay: 21:45 horas vía Fox Sports

Perú: 19:45 horas vía Fox Sports

Portugal: 00:45 horas (día jueves) vía Sport TV2

España: 1:45 horas (día jueves) vía Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Suiza: 1:45 horas (día jueves) vía DAZN, sportdigital

Estados Unidos: 19:45 horas vía FOX Soccer Match Pass

Uruguay: 21:45 horas vía Fox Sports Cono Sur

Venezuela: 20:45 horas vía Fox Sports 3, FOX Play

Depor te trae la mejor información de la Copa Libertadores 2018. Conoce el antes, durante y después del Boca Juniors vs. Palmeiras por las semifinales en el Allianz Parque de Sao Paulo. Ver fútbol en vivo es uno de los pasatiempos favoritos de los amantes del deporte rey, que ahora pueden tener acceso a diferentes plataformas web para descargar y disfrutar de los partidos en directo en el lugar que se encuentren.

