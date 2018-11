BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE EN VIVO ONLINE | Este sábado 10 de noviembre desde las 3:00 pm. (en Perú, Colombia, México); 5:00 pm. (en Argentina, Chile y Brasil) y 9:00 pm. (en España, Italia, UK) se realizará la primera Superfinal de la Copa Libertadores 2018 entre Boca Juniors y River Plate , uno de los clásico más mediáticos en el mundo que será transmitido vía FOX SPORT. Para VER FÚTBOL EN VIVO de este encuentro que genera gran expectativa, es bueno saber qué plataformas web o aplicaciones móviles puedes usar para disfrutar del partido en directo online desde tu celular o computadora de manera segura, legal y sin restricciones por país. Además, Depor te traerá la mayor información, el antes, durante y después del Boca vs. River para no perderte los goles, estadísticas, alineaciones, jugadas polémicas, entre otras cosas.

¿ Cómo ver Boca Juniors vs. River Plate en vivo ? Ver fútbol en vivo es el término más buscado en todo el mundo para no perderte ningún detalle de las mejores ligas del mundo. FOX Sports transmitirá la final de la Copa Libertadores en todo Latinoamérica a las 21:00 horas de España (20:00 en Islas Canarias, 17:00 en Argentina y Chile, 15:00 en Colombia y 14:00 en México) y se podrá ver en España a través de #Vamos, canal que se puede ver a través de la plataforma Movistar y su aplicación móvil Yomvi, disponible para iOS y Android. Además, la Superfinal entre Boca vs. River se podrá ver por FOX Sports Play vía streaming, que te permitirá ver el clásico argentino en cualquier Smartphone o Tablet.

La Bombonera será escenario de la primera final de la Copa Libertadores en vivo entre Boca vs River. (Foto: Getty) La Bombonera será escenario de la primera final de la Copa Libertadores en vivo entre Boca vs River. (Foto: Getty) Getty Images

La “Final del Siglo” como lo ha denominado la prensa, o la Superfinal de la Copa Libertadores entre Boca Juniors vs. River Plate , es el suceso más histórico entre ambos clubes que se juega este sábado con el partido de ida. Ver fútbol en vivo entre ‘Xeneizes’ y ‘Millonarios’ será la atracción en el mundo.

Boca Juniors llega a esta instancia al dejar en el camino al Libertad paraguayo (2-0 y 2-4) y a los brasileños Cruzeiro (2-0 y 1-1) y Palmeiras (2-0 y 2-2). Por su parte, River Plate dejó en el camino a los argentinos Racing Club (0-0 y 3-0) e Independiente (0-0 y 3-1) y al brasileño Gremio (0-1 y 1-2). Después de la decepción del Mundial, la final entre los dos grandes argentinos es también una buena ocasión para que se reivindique la vigencia del modelo argentino, como ha destacado el técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto.

BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE: ALINEACIONES POSIBLES

Boca Junio rs: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez (o Agustín Almendra); Cristian Pavón, Ramón Ábila y Sebastián Villa (o Darío Benedetto). Entrenador: Guillermo Barros Schelotto.





rs: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez (o Agustín Almendra); Cristian Pavón, Ramón Ábila y Sebastián Villa (o Darío Benedetto). Entrenador: Guillermo Barros Schelotto. River Plate : Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Exequiel Palacios, Enzo Pérez, Bruno Zuculini (o Ignacio Fernández); Gonzalo Martínez; Lucas Pratto y Rafael Santos Borré. Entrenador: Matías Biscay.





: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Exequiel Palacios, Enzo Pérez, Bruno Zuculini (o Ignacio Fernández); Gonzalo Martínez; Lucas Pratto y Rafael Santos Borré. Entrenador: Matías Biscay. Árbitro : Roberto Tobar (CHI) árbitro pricipal, Christian Schiemann y Claudio Ríos como asistentes. El VAR estará a cargo del chileno Julio Bascuñan. El cuarto árbitro será el peruano Diego Haro.





: Roberto Tobar (CHI) árbitro pricipal, Christian Schiemann y Claudio Ríos como asistentes. El VAR estará a cargo del chileno Julio Bascuñan. El cuarto árbitro será el peruano Diego Haro. Hora: 15:00 (PER, MEX, COL); 17.00 (ARG, CHI, BRA); 20.00 (GMT); 21.00 (ESP, UK, ITA).

ASÍ LLEGÓ RIVER PLATE A LA FINAL DE LA LIBERTADORES

River Plate eliminó a Gremio de Porto Alegre de visita y logró la hazaña de clasificar a la final de la Copa Libertadores. (Foto: Getty) River Plate eliminó a Gremio de Porto Alegre de visita y logró la hazaña de clasificar a la final de la Copa Libertadores. (Foto: Getty) Getty Images

River Plate clasificó el martes a la final de la Copa Libertadores al vencer a Gremio 2-1 en el partido de vuelta en Porto Alegre, y disputará el título con el ganador de la llave entre el argentino Boca Juniors y el también brasileño Palmeiras.

La apertura del marcador fue obra del lateral local Leonardo Gomes a los 36 minutos, en el estadio Arena do Gremio colmado con más de 50.000 almas. El partido giró 180 grados en la segunda parte, cuando el colombiano Rafael Santos Borré igualó de cabeza a los 82 por River.

Casi sobre el tiempo reglamentario, el árbitro uruguayo Andrés Cunha, con asistencia del videoarbritraje (VAR), marcó un penal por mano de Bressan, y cobró expulsión por doble amarilla. Lo ejecutó con zurdazo alto Gonzalo Martínez, a los 90+5. Pesaron en la definición los dos goles de visitante tras haber perdido River 1-0 el encuentro de ida en el estadio Monumental de Buenos Aires.

River Plate perdió 1-0 con Estudiantes La Plata con un equipo alterno en la Superliga Argentina. (Foto: Getty) River Plate perdió 1-0 con Estudiantes La Plata con un equipo alterno en la Superliga Argentina. (Foto: Getty) Getty Images

Últimos partidos de River Plate

ASÍ LLEGÓ BOCA JUNIORS A LA FINAL DE LA LIBERTADORES

Boca Juniors eliminó a Palmeiras y clasificó a la final de la Copa Libertadores. (Foto: Getty) Boca Juniors eliminó a Palmeiras y clasificó a la final de la Copa Libertadores. (Foto: Getty) Getty Images

Boca Juniors tuvo un difícil camino en los cuartos de final cuando estuvo frente a frente con Cruzeiro. El conjunto de Barros Schelotto pudo superar 3-1 en el global y accedió a la siguiente fase de la Copa Libertadores. En semifinales, Palmeiras fue su adversario y con la ventaja que sacó en Bombonera, un empate en Brasil le bastó para pasar a la final.

Boca Juniors empató este miércoles 2-2 con Palmeiras en Sao Paulo y jugará su undécima final de la Copa Libertadores ante su máximo rival, River Plate , en la que será una edición inédita del Superclásico argentino en busca del nuevo "rey de América".

Boca Juniors buscará ahora su séptimo título de Copa Libertadores y el River, el cuarto, en un Superclásico argentino inédito en una final del torneo continental.

Boca Juniors derrotó 4-1 a Tigres por la Superliga Argentina. (Foto: Getty) Boca Juniors derrotó 4-1 a Tigres por la Superliga Argentina. (Foto: Getty) Getty Images

Últimos partidos de Boca Juniors

BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE: DECLARACIONES

"Sabemos, y creo que no sé si se ha destacado tanto, que tanto Boca Juniors como River Plate han puesto al fútbol argentino en un lugar donde nunca había llegado. Un fútbol argentino que a nivel de selección en los últimos años ha sido muy castigado, a nivel individual, y la misma selección por los resultados", sostuvo Barros Schelotto en conferencia de prensa.

"Me parece que hoy Boca y River han llegado a un escalón que es importante destacar. Más allá de lo que pase en estas finales hemos puesto al fútbol argentino en lo más alto. Hoy el mundo habla de esta final y la verdad que es un logro muy importante", añadió.

En River Plate también son conscientes de la importancia de una final histórica, que ofrecerá "la gloria absoluta", según destaca el técnico Marcelo Gallardo, que ha querido transmitir, al mismo tiempo, "un mensaje de paz".

"Más allá del hecho histórico de enfrentarnos ante el rival de toda la vida en un acontecimiento único, es un espectáculo deportivo, tenemos que vivirlo así. Trasmitamos que es un partido de fútbol que tiene un montón de matices y de condimentos, que van a transmitirse en estos días, pero no tiene que ir más allá de eso", resaltó.

"Creo fervientemente que tenemos que pensar que esto es un espectáculo deportivo único, no pasa más de ahí. No es vida o muerte esto, es un mensaje erróneo eso, muy malo para nuestra sociedad", añadió.

BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE EN VIVO POR INTERNET, DESDE ANDROID E iOS

FOX Sports transmitirá para todo Latinoamérica la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors vs River Plate. (Foto: FOX Sports) FOX Sports transmitirá para todo Latinoamérica la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors vs River Plate. (Foto: FOX Sports) FOX Sports

La plataforma streaming entre Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO ONLINE será transmitido por plataforma web este sábado 10 de noviembre por la final de la Copa Libertadores 2018 , siendo uno de los duelos más esperados en la última década. Es el servicio vía streaming que te permite ver toda la programación de Fox, Fox Premium y Fox Sports. La programación incluye series, películas, deportes, documentales y más, y se puede ver en tu celular o tablet.

Todos los hinchas podrán ver fútbol en vivo del Boca vs. River vía streaming FOX Sports Play, que te permite ver a detalle el partido por smartphone o tablet.

¿Tienes costo? No, el servicios de FOX Sports Play es gratis. Solo deberás ser cliente de algún sistema de cable, crea tu usuario, ingresar a foxplay.com , revisar la compatibilidad de tu empresa y crear una contraseña. ¡Listo! Así de rápido y sencillo podrás ver futbol en vivo y en directo online.

¿CÓMO VER BOCA VS. RIVER EN VIVO POR TV LA COPA LIBERTADORES?

Cabe mencionar que FOX Sports es el canal con los derechos de transmisión del duelo entre Boca Juniors vs. River Plate por la final de la Copa Libertadores en todo Sudamérica. Pero también es bueno saber la parrilla de canales en el mundo que transmitirán el fútbol en vivo.

Australia: SBS Live, SBS

Austria: Spordigital, DAZN, Sport1 + Germany

Bosnia-Herzegovina: Arena Sport 2

Croacia: Arena Sport 2

Francia: RMC Sport en direct, RMC Sport 2

Alemania: DAZN, Sport1 + Germany, Sportdigital

Indonesia: Super Soccer TV

Internacional: Bet365, Fanatiz

Italia: DAZN Italy

Luxemburgo: RMC Sport 2

Países Bajos: FOX Sports 4, FOX Sports Go

Portugal: Sport TV3

Serbia: Arena Sport 2, Arena Sport 3 Serbia

Eslovenia: STV 2

España: #Vamos

Suiza: DAZN, Sportdigital

Emiratos Árabaes Unidos: Abu Dhabi Sports 3, Abu Dhabi Sports 2

Estados Unidos: FOX Soccer Match Pass

México: FOX Sports

Venezuela: FOX Sports

Colombia FOX Sports

Chile: FOX Sports

Ecuador FOX Sports

Perú: FOX Sports

Argentina: FOX Sports

BOCA VS. RIVER: HORARIOS DE PARTIDO SEGÚN EL PAÍS

Argentina: 16:00 horas

México: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Estados Unidos: 11:00 ET/ 14:00 PT

España: 22:00 horas

Italia: 22:00 horas

UK: 22:00 horas

CONOCE LA BOMBONERA DESDE GOOGLE MAPS

DATOS DE LA BOMBONERA