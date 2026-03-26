FBF Play (Fútbol Canal) EN VIVO — dónde ver partido Bolivia vs. Surinam por TV y Online

¡El sueño de volver a un Mundial está más vivo que nunca para “La Verde” en este 2026! Este jueves 26 de marzo, Bolivia se enfrenta a Surinam en una batalla a todo o nada en el Estadio BBVA de Monterrey, México, por las semifinales del repechaje intercontinental rumbo a la Copa del Mundo. El ganador de este choque electrizante tendrá una cita definitiva con Irak la próxima semana, buscando el ansiado boleto hacia la justa mundialista. Es un momento histórico que ningún hincha boliviano en Estados Unidos querrá perderse, pues la gloria está a solo dos pasos de distancia.

La clasificación de Bolivia a esta instancia fue una auténtica hazaña que paralizó a todo el continente sudamericano recientemente. Cuando las esperanzas parecían desvanecerse en la CONMEBOL, la selección dio el “golpe de gracia” al derrotar 1-0 a la poderosa Brasil. Gracias a ese triunfo épico y al tropiezo de Venezuela, los dirigidos por la garra saltaron al séptimo puesto, asegurando este lugar en la repesca. Ahora, el equipo llega con la moral por las nubes y listo para demostrar que su fútbol merece un lugar en la élite.

Por otro lado, Surinam llega herido pero con sed de revancha tras un cierre muy complicado en las eliminatorias de la CONCACAF. El equipo caribeño tenía el liderato del Grupo A en sus manos, pero una dura derrota 3-1 ante Guatemala cambió todos sus planes. Al perder la cima ante Panamá, se vieron obligados a buscar su pase al Mundial a través del difícil y exigente camino del repechaje. Su velocidad y potencia física serán los mayores retos que deberá descifrar la defensa boliviana en este duelo de vida o muerte.

Si te preguntas dónde ver Bolivia vs. Surinam por el repechaje al Mundial 2026, la mejor opción es sintonizar la señal oficial de Bolivia TV (BTV) EN VIVO que transmitirá gratis por señal abierta dentro del territorio altiplánico, y por varios canales de TV de pago y streaming en el resto de países. ¡Prepárate para apoyar a tu selección y vibrar con cada jugada desde cualquier dispositivo móvil o Smart TV!

¿Dónde ver Bolivia TV EN VIVO por Internet, partido Bolivia vs. Surinam en señal abierta?

La Federación Boliviana de Fútbol confirmó que el partido será transmitido en señal abierta por Bolivia TV (BTV), canal estatal del país altiplánico, para todo el territorio nacional.

La transmisión del encuentro podrá verse en cables autorizados en Bolivia (como Tigo Sports y otros operadores con derechos), además de Entel TV con señal exclusiva por cable.

Pasos para ver Bolivia TV (BTV) en vivo

Para ver Bolivia TV (BTV) en vivo, puedes utilizar la señal abierta en el país altiplánico, o vía online a través de la aplicación oficial, la página web de BTV o aplicaciones de terceros en Google Play que recopilan canales bolivianos. También está disponible en servicios de cable como Entel TV Smart.

A continuación, te compartimos las mejores opciones vigentes para sintonizar noticias, deportes y la programación general de Bolivia TV:

Página Web y Aplicaciones Señal Abierta Entel TV Smart Desde el extranjero Busca “Bolivia TV” en la Play Store para descargar la app oficial o aplicaciones de “TV Boliviana en vivo” que incluyen el canal. BTV está disponible en señal abierta en todo el territorio boliviano. Los usuarios de Entel pueden acceder al canal a través de su plataforma de TV. Utiliza una VPN para cambiar tu ubicación a Bolivia y acceder a las transmisiones en línea.

Guía canales y fútbol online por país para ver partido Bolivia vs. Surinam

En Bolivia : Bolivia TV (señal abierta), Entel TV (exclusiva por cable), FutbolCanal, Tigo Sports y otros cables autorizados.

: Bolivia TV (señal abierta), Entel TV (exclusiva por cable), FutbolCanal, Tigo Sports y otros cables autorizados. En Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela y gran parte de Sudamérica : la señal internacional principal es DirecTV Sports / DSports , con streaming por la plataforma DGO .

: la señal internacional principal es , con streaming por la plataforma . En Surinam : STVS y otros canales como SCCN y QN-Sports, además de DirecTV Sports donde esté disponible.​

: STVS y otros canales como SCCN y QN-Sports, además de DirecTV Sports donde esté disponible.​ En México : TUDN y la plataforma de streaming ViX figuran como señales con derechos.​

: TUDN y la plataforma de streaming ViX figuran como señales con derechos.​ En Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo Deportes y otras plataformas de pago como Fanatiz, fuboTV, Peacock, Fox One y aplicaciones oficiales de estos canales transmitirán el encuentro.​