Transmisión de TiGo Sports EN VIVO para ver el partido de Bolivia vs. Surinam en directo, este jueves 26 de marzo, por Repechaje al Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Gemini)
Transmisión de TiGo Sports EN VIVO para ver el partido de Bolivia vs. Surinam en directo, este jueves 26 de marzo, por Repechaje al Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Gemini)

El BBVA Bancomer de Monterrey, Nuevo León, México, será el escenario de uno de los duelos del Repechaje al Mundial 2026 en este nuevo formato intercontinental. Este jueves 26 de marzo, no te pierdas el partido de Bolivia vs. Surinam EN VIVO y EN DIRECTO, por la señal de TiGo Sports en territorio boliviano, para que puedas ver el minuto a minuto de este encuentro. Aquí te dejo con todos los detalles para que puedas seguir este canal de TV que llevará a tus pantallas el duelo.

El partido entre Bolivia y Surinam se disputará el jueves 26 de marzo en el estadio BBVA de Monterrey en México (Imagen hecha por MAG con apoyo de la IA Gemini)
El partido entre Bolivia y Surinam se disputará el jueves 26 de marzo en el estadio BBVA de Monterrey en México (Imagen hecha por MAG con apoyo de la IA Gemini)

¿Dónde ver TiGo Sports en vivo, Bolivia vs. Surinam por Repechaje al Mundial 2026?

Para poder ver en vivo y en directo cada detalle de los partidos de Bolivia en el Repechaje al Mundial 2026, específicamente el partido Bolivia vs. Surinam por la fase 1 del Torneo Clasificatorio, puedes hacerlo mediante la señal de (Canal 700), Tigo Sports 2 (701) y Tigo Sports 3 (702), así como por la Tigo Sports App disponible tanto para Android como iOS:

Asimismo, el encuentro se podrá ver también en el territorio boliviano por Inter Satelital.

Hora, TV y dónde ver Bolivia vs. Surinam por Repechaje Mundial 2026

  • Fecha: Jueves 26 de marzo de 2026
  • Lugar: Estadio BBVA Bancomer de Nuevo León, México
  • Hora: 6:00 p.m. La Paz
  • Canal TV: Tigo Sports
  • Streaming: Tigo Sports App
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