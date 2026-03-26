La hora de la verdad llegó para Bolivia. Este jueves 26 de marzo, La Verde se jugará el primer gran capítulo de su regreso a los mundiales cuando se mida a Surinam en el Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey, por la semifinal de la Llave 2 del Repechaje Intercontinental rumbo a la Copa Mundial de Norteamérica 2026. El duelo está pactado para las 16:00 horas del Tiempo del Centro de México (18:00 en La Paz; 6 p.m. ET / 3 p.m. PT) . Si Bolivia sale victoriosa, el 31 de marzo la espera Irak, clasificada directamente a la final por su mejor ubicación en el Ranking FIFA (puesto 57 frente al 76 de los altiplánicos), en un choque que entregará el ansiado boleto al exigente Grupo I, donde ya aguardan Francia, Senegal y Noruega.

¿Dónde ver Fútbol Canal EN VIVO, Bolivia vs. Surinam por repechaje al Mundial 2026?

En territorio boliviano, el partido Bolivia vs. Surinam será transmitido EN VIVO por FútbolCanal, señal oficial impulsada por la Federación Boliviana de Fútbol para centralizar la cobertura del balompié nacional, además de Entel TV Smart y Bolivia TV.

FútbolCanal se distribuye a través de operadores como Entel TV, Cotas, Cotes, Coteor, AXS, XDigital (Digital TV), Tuves y Maplenet, entre otros, dentro de sus paquetes de fútbol.

Para ver el duelo por FútbolCanal en TV de pago, el usuario debe tener contratado alguno de estos operadores y buscar el canal en la grilla según su plan y ciudad, ya que la numeración cambia de acuerdo al decodificador y la instancia del servicio.

¿Cómo ver FBF Play EN VIVO, Bolivia vs. Surinam por repechaje al Mundial 2026?

FBF Play es la plataforma de streaming digital asociada a la Federación Boliviana de Fútbol, orientada a acercar el contenido de la Verde y de las competiciones nacionales a los usuarios con conexión a internet. Para ver Bolivia vs. Surinam EN VIVO por FBF Play, el usuario debe registrarse o iniciar sesión en el servicio, seleccionar el evento del repechaje e ingresar con una suscripción o pase habilitado para los partidos de la selección si la FBF activa esta ventana digital para el encuentro.

Horarios, TV y dónde ver en vivo Bolivia vs. Surinam por el repechaje al Mundial 2026

Día : Jueves 26 de marzo de 2026

: Jueves 26 de marzo de 2026 Evento : Repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026

: Repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026 Partido : Bolivia vs. Surinam

: Bolivia vs. Surinam Hora : 18:00 de La Paz

: 18:00 de La Paz Canal : Bolivia TV

: Bolivia TV Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey (México)