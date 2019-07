El atraco del ‘Profesor’ Sampaoli: así luce su Santos al estilo de La Casa de Papel

El Santos de Brasil adopta la modalidad de realizar un homenaje semanal variado para dar a conocer su alineación ante sus fanáticos en el mundo. Y esta vez, en sintonía con el estreno de la tercera temporada de La Casa de Papel en Netflix, el cuadro ‘Peixe’ vistió a sus jugadores de atracadores y a Jorge Sampaoli como ‘El Profesor’ de la serie española.



Y el técnico argentino respondió con un verdadero atraco a la punta del Brasileirao, puesto que le ganó 1-0 al Botafogo con gol de Marinho y ahora está igual que el Palmeiras, con 26 puntos. Gran temporada que viene realizando el equipo del ‘Hombrecito’ y donde también se encuentra nuestro compatriota Christian Cueva, quien está ahora en Perú por el nacimiento de su hijo.



“Tenemos que pensar en cada juego y así. Hoy fue un juego que exigió bastante. Tenemos que saber que nuestra realidad será marcada en noviembre. Nosotros tenemos que pensar en llegar bien a las últimas fechas”, expresó Sampaoli tras el triunfo.



Ya hablando de otro tema, Sampaoli tuvo la misma postura de Lionel Scaloni en la Copa América y criticó el estado del campo de juego: “El primer tiempo tuvimos posesión sin agresividad. El campo no ayudó. En Brasil, con toda la cultura futbolística que hay, no podemos tener una cancha así. Brasil no puede tener un estadio donde no se puede dar tres pases seguidos”. ¿Habrá acaso un verdadero ‘atraco’ por el mal estado de los campos de juego?



Así fue la alineación de Santos contra Botafogo. Así fue la alineación de Santos contra Botafogo.

► Neymar terminó de 'romper palitos' con el PSG: la terrible bronca con Leonardo que lo acerca a Barça



► Es un verdadero pastizal, Bale: la millonaria oferta del Beijing Guoan para convertirlo en el mejor pagado



► Es hoy o nunca: David Alaba y la posibilidad de jugar en el Barcelona de Lionel Messi



► ¡Se lleva las palmas! Cristiano Ronaldo invitó a un niño a ver el partido de Juventus desde la banca [VIDEO]