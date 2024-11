Fluminense anunció que Marcelo rescindió su contrato con el club, luego de la discusión que tuvo con el técnico Mano Menezes. El futbolista de 36 años había regresado al club que lo vio nacer en 2023, tras su exitosa trayectoria en el Real Madrid y un breve periodo en el Olympiacos de Grecia, y finaliza así la etapa en el cuadro brasileño. Mediante una publicación en sus cuentas oficiales, el cuadro ‘tricolor’ anunció la salida del lateral zurdo que consiguió ganar la Copa Libertadores en su vuelta, venciendo en la final a Boca Juniors.

“Fluminense FC y Marcelo Vieira anuncian la rescisión del contrato de mutuo acuerdo entre las partes”, se puede leer en el inicio del comunicado. “Formado en las categorías juveniles, Marcelo regresó a Fluminense en 2023, habiendo participado en la conquista de los títulos del Campeonato Carioca 2023, los inéditos títulos de la Conmebol Libertadores 2023 y la Recopa 2024″, agregó el club en la publicación.

Además, el ‘Flu’ señaló que “los vínculos institucionales y afectivos entre Fluminense y Marcelo se siguen manteniendo. El nombre del deportista fue inmortalizado recientemente en el estadio del centro de entrenamiento Xerém” y que “agradece a Marcelo y seguirá, como siempre, apoyando su éxito en todos sus desafíos”.

Marcelo ganó la Copa Libertadores con Fluminense en 2023. También obtuvo la Recopa Sudamericana ese mismo año. (Foto: AFP)





¿Qué sucedió entre Marcelo y Mano Menezes?

El defensor brasileño Marcelo protagonizó una intensa discusión con el entrenador del Fluminense, Mano Menezes, durante el partido contra el Gremio, que finalizó en un empate 2-2. La controversia surgió cuando el DT decidió hacer ingresar al veterano lateral en el minuto 89, justo cuando el ‘Flu’ tenía ventaja de 2-1, lo que aparentemente no fue bien recibido por el exjugador del Real Madrid.

La transmisión del partido mostró a Marcelo comentando algo a Menezes, lo que desencadenó la ira del entrenador, quien confrontó al jugador, lo empujó y lo mandó de regreso al banquillo. Este altercado tuvo lugar justo antes de que el Gremio lograra empatar el encuentro con un penal anotado por Reinaldo en el tiempo de descuento.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Mano Menezes se refirió a la discusión, aunque no entró en detalles. Confirmó que Marcelo hizo un comentario que le desagrado, lo que llevó a la decisión de anular el cambio que había planeado. “Iba a colocar a Marcelo, pero escuché algo que no me gustó y modifiqué mi idea”, explicó el técnico, añadiendo que la situación se resolvería internamente.

El empate dejó al Fluminense con 37 puntos en la posición 12 de la tabla del Brasileirao, impidiendo que el equipo avanzara y se alejara de los puestos de descenso. Además, existe la posibilidad de que pierdan posiciones, ya que los equipos que les siguen aún no han disputado sus partidos de la jornada.





