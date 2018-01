Sao Paulo tenía grandes planes para el 2018 con Christian Cueva. Originalmente, la idea era venderlo por una millonaria oferta al fútbol de Europa. Con una buena performance en el Mundial de Rusia, el volante peruano iba a ser el objeto de deseo de varios clubes. Sin embargo, sus recientes indisciplinas han hecho que la directiva del equipo brasileño no quiera saber más de él.



Al menos eso es lo que asegura Felipe Brisolla, periodista brasileño de 'Globo TV' que en su cuenta de Twitter ha publicado que el 'Tricolor' habría decidido cambiar de postura y aceptaría la primera gran oferta que llegue por 'Aladino'. Si antes tenía el cartel de "intransferible", ahora buscarían sacárselo de encima cuanto antes.



"La paciencia con Christian Cueva llegó al límite. Un directivo del 'Tricolor' dijo que el Sao Paulo espera una propuesta para negociar ya que su postura no es la adecuada. Antes, Cueva era no negociable", apuntó Brisolla en una publicación de Twitter que se hizo viral rápidamente.



Así mismo, la citada fuente apunta que las posibilidades de Christian Cueva de reaparecer este sábado, en el partido del Paulistao ante Corinthians, son mínimas. El peruano habría perdido por completo la confianza del entrenador Dorival Junior.



Hay que recordar que el último martes Christian Cueva le pidió a Sao Paulo no viajar con el equipo para enfrentar a Mirassol. ¿La razón? Le dijeron que no sería titular y él de suplente no juega. Además, se encontraba molesto porque el club rechazó una millonario oferta de Arabia Saudita.